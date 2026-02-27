Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

La Comunidad Palestina en Chile expresó este jueves su rechazo al posible regreso de empresas israelíes a la nueva edición de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), programada entre el 7 y el 12 de abril, en un contexto en que ya estaría instalado el nuevo gobierno de José Antonio Kast.

Según se dio a conocer, se están realizando tratativas para que concurran organizaciones israelíes, luego del veto aplicado en 2024 por la administración de Gabriel Boric. Sin embargo, por ahora la eventual participación sería de carácter empresarial y no institucional, por lo que no habría pabellón del país ni representación oficial de Israel, según consignó Ex-Ante.

Ante este escenario, la Comunidad Palestina en Chile señaló encontrarse en “alerta máxima” frente al eventual regreso de estas entidades al evento de exhibición aeroespacial, de defensa y seguridad organizado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Asimismo, la organización calificó la información disponible como un “preocupante retroceso” en el estándar “ético y legal” que el país ha sostenido frente al conflicto entre Israel y el pueblo palestino.

El presidente de la comunidad, Maurice Khamis, señaló que “Chile estableció un precedente de Estado claro en 2022, cuando se excluyó a empresas rusas tras la invasión de Ucrania. Ese estándar de coherencia fue ratificado en 2024 respecto de empresas israelíes en el contexto del genocidio en Gaza. Alterar hoy esa posición enviaría una señal de inconsistencia que debilita severamente la credibilidad internacional de nuestro país”.

Asimismo, recordaron que la exclusión de ciertos países de la feria fue iniciada por el fallecido expresidente Sebastián Piñera y continuada por Gabriel Boric, con el fin de no ofrecer “vitrinas oficiales” de promoción a industrias militares vinculadas a “crímenes de guerra”.

“Desde 2023, la situación en el Territorio Palestino Ocupado no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado de forma dramática. Con órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, permitir la participación de estas empresas en una feria oficial de defensa organizada por Chile no es un acto neutro; es una decisión política con potenciales implicancias por complicidad” , sostuvo Khamis.

Preocupación hace eco en el Congreso

A raíz de la preocupación expresada por la Comunidad Palestina en Chile, parlamentarios señalaron que el país debe resguardar su tradición de defensa del derecho internacional.

El diputado Andrés Longton (RN) sostuvo que “la política exterior de Chile debe ser coherente y consistente en el tiempo. Si nuestro país ya fijó un estándar ético y jurídico respecto de conflictos internacionales de esta gravedad, no corresponde aplicar criterios distintos o discrecionales según el país que esté involucrado”.

A su vez, el senador Sergio Gahona (UDI) advirtió sobre los riesgos de la ambigüedad y afirmó que “la credibilidad de Chile en el concierto internacional se sustenta, precisamente, en la firmeza y consistencia de sus decisiones. No puede haber espacios para dobles estándares cuando se trata de conflictos que generan una condena global por su impacto humanitario”.

Desde el oficialismo, el diputado electo Jaime Bassa (FA) señaló que “Chile ha construido su prestigio sobre la base del respeto a las normas internacionales. Cualquier decisión sobre la Fidae debe evaluarse con máxima responsabilidad y en total sintonía con los valores que el Estado ha defendido ante la comunidad internacional”.