SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Personal policial retiró la planta del lugar.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un operativo antidrogas, que se gestó tras un patrullaje preventivo, permitió a efectivos de la 62° Comisaría de San Bernardo de Carabineros detectar en la vía pública una planta de marihuana con forma de pino navideño de cerca de cerca de tres metros de alto.

    La planta estaba adornada con luces de carga solar entre sus hojas.

    Ante este hallazgo, en la intersección de avenida Santa Marta con el pasaje Bombero M. Sirvent, Carabineros hizo retiro de la mata.

    La disposición de la enorme planta, en un espacio de uso público, con tránsito de menores de edad, constituye un riesgo para la salud pública, explicaron desde la policía uniformada.

    Del hecho se dio cuenta al Ministerio Público y se remitió la especie incautada al Servicio de Salud.

    Más sobre:PolicialCarabinerosNarcotráficoDelincuenciaSeguridadMarihuanaNavidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    “Un liderazgo diferente”: Bachelet afirma “el mundo está preparado” para que la ONU sea liderada por una mujer

    La nueva marca que rompió el cobre

    Consulta online definirá diseño de tarjeta de pago de transporte público en el Gran Concepción, Santa Juana y Tomé

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    Lo más leído

    1.
    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    2.
    Comunidad Judía en Chile rechaza manifestación a favor de Hamas durante celebración de Jánuca en Puerto Montt

    Comunidad Judía en Chile rechaza manifestación a favor de Hamas durante celebración de Jánuca en Puerto Montt

    3.
    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    4.
    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    5.
    “Son un ejemplo e inspiración”: Presidente Boric condecora a miembros de las FF.AA., PDI y Carabineros

    “Son un ejemplo e inspiración”: Presidente Boric condecora a miembros de las FF.AA., PDI y Carabineros

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cambio de look y con una red de protección: la caída de Nicolás Piña tras permanecer 26 meses prófugo
    Chile

    Cambio de look y con una red de protección: la caída de Nicolás Piña tras permanecer 26 meses prófugo

    “Un liderazgo diferente”: Bachelet afirma “el mundo está preparado” para que la ONU sea liderada por una mujer

    Consulta online definirá diseño de tarjeta de pago de transporte público en el Gran Concepción, Santa Juana y Tomé

    La nueva marca que rompió el cobre
    Negocios

    La nueva marca que rompió el cobre

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming
    Tendencias

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad
    Mundo

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida