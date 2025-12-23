Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

Un operativo antidrogas, que se gestó tras un patrullaje preventivo, permitió a efectivos de la 62° Comisaría de San Bernardo de Carabineros detectar en la vía pública una planta de marihuana con forma de pino navideño de cerca de cerca de tres metros de alto.

La planta estaba adornada con luces de carga solar entre sus hojas.

Ante este hallazgo, en la intersección de avenida Santa Marta con el pasaje Bombero M. Sirvent, Carabineros hizo retiro de la mata.

La disposición de la enorme planta, en un espacio de uso público, con tránsito de menores de edad, constituye un riesgo para la salud pública, explicaron desde la policía uniformada.

Del hecho se dio cuenta al Ministerio Público y se remitió la especie incautada al Servicio de Salud.