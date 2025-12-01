Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025

Este 1 de diciembre comienza la aplicación de la PAES 2025, la Prueba de Acceso a la Educación Superior, y que corresponde a la rendición regular, el segundo proceso del año tras la rendición que se realizó en invierno y que permite obtener un puntaje para la Admisión 2026.

En total, más de 300 mil personas inscritas rendirán esta prueba que les permitirá postular a las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior, siendo la cifra más alta de personas inscritas para rendir las pruebas de admisión en la historia.

Al respecto, Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, destacó que la prueba “mide competencias y no solo conocimientos”.

“Este es la cuarta vez que se rinde esta nueva Prueba, y creemos que es de suma importancia avanzar hacia un sistema que permita que las y los postulantes, con las competencias necesarias, accedan a la educación superior, tengan un buen desempeño, se gradúen y se inserten en el mundo laboral de buena manera a partir de las herramientas adquiridas en su trayectoria educativa”, señaló hace unos días sobre la jornada de rendición.

Esta PAES Regular 2025 se realizará este lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre. Esta jornada se llevará a cabo el reconocimiento de sala durante la mañana, y la aplicación de la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2) durante la tard

Los locales de rendición se publicaron el pasado viernes 28 de noviembre a las 9:00 horas.

Según destacaron desde el Demre, este año la prueba se rendirá en dos nuevas comunas, Bulnes y Cunco, y con esto se han alcanzado un total de 203 sedes de rendición a nivel nacional.

La información está disponible en el Portal de Inscripción, donde se puede descargar la Tarjeta de Identificación.

Revisa los horarios a continuación:

Lunes 1

12.00 a 13.00 horas: Reconocimiento de salas (Rapa Nui: 11.00 a 12.00)

15.00 horas: Competencia Matemáticas (M2) (Rapa Nui: 14.00 horas)

Martes 2

09:00: Rendición PAES Competencia Lectora (Rapa Nui: 08:00 horas)

15:00: Rendición PAES electiva de Ciencias (Rapa Nui: 14:00 horas)

Miércoles 3

09:00: Rendición PAES Competencia Matemática 1 (M1) (Rapa Nui: 08:00 horas)

15:00: Rendición PAES electiva de Historia y Ciencias Sociales (Rapa Nui: 14:00 horas)

Los resultados de la PAES regular se publicarán el lunes 5 de enero de 2026 a las 08:00 horas en las plataformas demre.cl y acceso.mineduc.cl.

Las próximas fechas del proceso 2026 son las siguientes: