Con prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional quedan dos cuidadoras detenidas por maltrato a adulta mayor

En la audiencia de formalización de las dos cuidadoras que fueron detenidas ayer tras ser sorprendidas ejerciendo maltrato a una residente de un hogar de adultos mayores en Ñuñoa, se dispuso que ambas queden sujetas a la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional. El plazo de investigación, en tanto, se fijó en 90 días.

Ayer por la tarde, una vecina del sector denunció a Carabineros que una adulta mayor estaba recibiendo insultos verbales y además siendo mojada con una manguera en el patio de la residencia.

El oficial de ronda de la Prefectura Oriente de Carabineros, Francisco Albanés Donoso, dio cuenta del relato de la denunciante: “La testigo señala que estos hechos son recurrentes hace dos semanas, y en el registro que está a disposición de la Fiscalía se observa claramente que existe un forcejeo, una agresión verbal psicológica, y obviamente, lo más grave, el tema del agua, que estaban mojando a la señora".

Según reportó T13, el abogado defensor de las imputadas, Juan Ignacio Prieto, aseguró que los registros audiovisuales aludidos anteriormente “son totalmente interpretables”.

El jurista, junto con explicar que sus defendidas corresponden a una auxiliar de aseo y a una trabajadora social, manifestó que “la paciente a la que estaban atendiendo tiene cuatro diagnóstico psiquiátricos. Me señalan que en otra ocasión había tenido comportamientos violentos con ella y con otros pacientes. Estaba pasando algo así. La tenían que controlar por ellas y otras personas".