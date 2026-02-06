Conaf cierra el Parque La Campana y la Reserva Lago Peñuelas ante amenaza de incendios forestales
La medida, como informó el director de Conaf en Valparaíso, Mauricio Núñez, se tomó en base a la nueva alerta temprana preventiva por altas temperaturas que fue emitida este jueves por Senapred.
Ante la amenaza de incendios forestales vigente en la región de Valparaíso por altas temperaturas, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) local anunció el cierre preventivo de dos áreas silvestres protegidas: el Parque La Campana y la Reserva Lago Peñuelas, desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero.
En un video compartido por redes sociales, el director de Conaf Valparaíso, Mauricio Núñez, informó que ante una nueva alerta temprana preventiva por amenaza de incendios, la corporación ha ”activado patrullajes preventivos en conjunto con Carabineros, con los servicios del agro y también con las municipalidades”.
Para luego destacar: “Otra medida muy importante que también deben conocer es que cerraremos el Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, y destinaremos prioritariamente a los guardaparques al patrullaje de dichas unidades”.
Además, Núñez aprovechó de realizar nuevamente un llamado a la comunidad para minimizar cualquier acción que pueda provocar un incendio forestal. “No utilizar maquinarias que provoquen chispas ni herramientas como soldadoras, desbrozadora, galleteras; sobre todo, en lugares al aire libre o con vegetación alta”.
“También hacemos un llamado a faena cero, es decir, (el uso de) maquinarias agrícolas que tienen cuchillos o que tienen palas, (ya que) éstas al contacto con las piedras, pueden provocar chispas y, si hay pasto cerca, se puede provocar un incendio forestal”.
También recordó que quien provoque un incendio forestal de manera negligente o imprudente arriesga una pena de 541 días a 5 años de cárcel, y si, alguien lo causa de manera intencional arriesga una pena hasta de 20 años.
Finalizó pidiendo a todas las personas que “si ustedes detectan un foco de incendio o alguna actividad sospechosa, por favor, llamen inmediatamente al número 130 de Conaf, 132 de Bomberos o 133 de Carabineros de Chile”.
Alerta temprana preventiva
La mañana de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó la existencia de condiciones y zonas con alta probabilidad de generación y propagación de incendios forestales en la Región de Valparaíso, tomando como base el análisis de la Conaf de los avisos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por altas temperaturas.
Ante esto, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, el organismo de prevención declaró alerta temprana preventiva regional, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de este jueves y “hasta que las condiciones así lo ameriten”.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.