Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate: todos superan más de 200 hectáreas quemadas

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó el balance de este lunes respecto al estado de incendios forestales en el país, señalando que son cuatro los que se mantienen en combate.

En detalle, la entidad señaló que los siniestros están divididos entre las regiones de Valparaíso, Maule y Ñuble, todos superando las más de 200 hectáreas consumidas por el fuego.

En la comuna de Linares, está el incendio identificado como Cajón de Pejerrey y tiene una superficie preliminar de 200 hectáreas afectadas. Mientras que luego sigue el siniestro en Ninhue, Coroney, que ha afectado 225 de territorio.

Mientras que los incendios forestales que se desarrollan en Valparaíso y en Vichuquén tienen más de 300 hectáreas consumidas por las llamas.

Junto con las alertas por incendios, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitieron una advertencia producto de las altas temperaturas que se pronostica se registrarán desde este lunes 16 al miércoles 18 de febrero.

“Producto de una circulación ciclónica en superficie, reforzado por un flujo del este, se espera un aumento en la temperatura máxima desde el lunes 16 al miércoles 18 de febrero de 2026, desde la Región de Coquimbo a la de O’Higgins”, detallaron, afirmando que las máximas variarán desde los 30°C a los 37°C.

“Ante este escenario, se recomienda a los productores frutícolas implementar medidas preventivas para resguardar sus huertos, especialmente los paltos presentes en esta área en lo que respecta a incidencia térmica e hídrica”, recomendaron desde la DMC.

Alerta roja en Vichuquén

Continúa la alerta roja en la comuna de Vichuquén, en la Región del Maule, por el incendio forestal que afecta desde el sábado 14 de febrero al sector.

De acuerdo al último reporte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el fuego ya ha consumido 300 hectáreas.

El incendio sigue en combate, y en el lugar se encuentran desplegadas compañías de Bomberos de Curicó, Talca, Pelarco, Maule, Pencahue, Rauco, Vichuquén, San Fernando, Perailillo, Chépica, Santa Cruz, Navidad, Pichilemu, Lolol, Pumanque, Nancahua, Chimbarongo y Licantén.

Además, hay ocho brigadas Conaf trabajando en la emergencia, junto a tres técnicos, cuatro skidders y tres camiones aljibe.

Desde Senapred precisaron que el incendio presenta una “velocidad de propagación media alta”. Además, tiene focos secundarios a corta distancia.