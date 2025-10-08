SUSCRÍBETE
Nacional

Condenado por el crimen de Carmelo Soria y atentado a Carlos Prats: muere Juan Hernán Morales Salgado

Como mayor del Ejército lideró la Brigada Lautaro de la DINA.

José NavarretePor 
José Navarrete
Punta de Peuco, penal ubicado en Tiltil, a 40 kilómetros al norte de Santiago. ANDRES PINA/ATON CHILE

En la Capilla Cinerario del Cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba se realizará este jueves la ceremonia de despedida de Juan Hernán Morales Salgado.

Estaba cumpliendo condena en Punta Peuco y falleció en el Hospital Militar con más de ocho décadas.

Como mayor del Ejército, Morales lideró la Brigada Lautaro, la unidad de la disuelta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que operaba en el cuartel Simón Bolívar de La Reina.

En agosto de 2023, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el homicidio calificado del ciudadano español y funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Carmelo Soria Espinoza, crimen cometido el 14 de julio de 1976, en la Región Metropolitana.

Morales fue uno de los condenados entonces a una pena de 10 años y un día por ese crimen.

También fue condenado en primera instancia a 10 años por la desaparición de Rodolfo Núñez Benavides. La víctima pasó por Villa Grimaldi y fue trasladada en mayo de 1976 al cuartel Simón Bolívar, sin que se conozca su paradero hasta hoy.

En el marco de la investigación de la llamada Operación Cóndor, fue condenado en septiembre 2018 a una pena de 15 años y un día de presidio, en calidad de autor mediato del delito de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autor mediato del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulnian Bortnik y Matilde Pessa Mois.

También se le condenó como coautor del crimen de Reinalda Pereira. La joven tecnóloga médica de 29 años tenía cinco meses de embarazo en 1976, cuando fue secuestrada y hecha desaparecer.

Asimismo, fue condenado en la investigación por el homicidio del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, que murió junto a su esposa Sofía Cuthberth en un atentado explosivo ocurrido en 1974 en Buenos Aires, Argentina.

