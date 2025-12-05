Condenan a 11 años de cárcel a dueño de almacén que abusó sexualmente de niñas en Bulnes

Este viernes, se conoció la sentencia de 11 años de cárcel en contra del dueño de un almacén, identificado como Israel Campos Villanueva, quien fue hallado culpable de abusos sexuales reiterados contra cuatro niñas, los que cometía cuando las menores iban a comprar a su negocio en la comuna de Bulnes, en la Región del Ñuble.

De acuerdo con lo expuesto en el juicio oral, el sujeto realizó actos de connotación sexual contra las víctimas, de entre cinco y 10 años, entre 2022 y 2023. La denuncia de una de ellas permitió iniciar la investigación y que las otras víctimas se sumaran a la acción, revelando las agresiones.

El juicio se desarrolló en tres jornadas en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Chillán, donde se dio por acreditado el delito, que tenía un contexto de “vecindad” y “cercanía” respecto al agresor sexual y las víctimas.

El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, señaló que hubo “un patrón de conducta desplegado por el hechor, en cuanto realizaba los actos incriminados en circunstancias que las niñas, vecinas del sector, acudían a comprar especies al local comercial de abarrotes que éste mantenía”.

Asimismo, durante las audiencias, se descartó la tesis de la defensa que atribuía los hechos a un supuesto “pánico colectivo”, por una supuesta denuncia “infundada”.

“Los testimonios expuestos se apreciaron lógicos, coherentes y veraces, y, por tanto, suficientes para establecer que ellos daban cuenta de episodios realmente vivenciados y no meras ideaciones inoculadas por relatos de terceros”, afirmó el fallo al respecto.