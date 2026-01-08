SUSCRÍBETE POR $1100
    Condenan a 14 años prisión al exalcalde de Algarrobo por malversación de fondos y lavado de activos

    El tribunal determinó una pena de 10 años de presidio por el delito de malversación de caudales públicos y de 4 años por el delito de lavado de activos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    A 14 años de prisión fue condenado exalcalde de Algarrobo José Luis Yáñez y su expareja y extesorera municipal Belén Carrasco, luego de ser declarados culpables de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

    De esta forma, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio dio a conocer que el exalcalde deberá cumplir una condena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito en calidad de autor de malversación de caudales públicos, además de 4 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de lavado de activos.

    De igual forma, su expareja, Belén Carrasco, también fue condenada a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autora de malversación de caudales públicos y 4 años de presidio menor en su grado máximo por lavado de activos.

    Respecto a las sanciones económicas el tribunal dictaminó que tanto el exalcalde como Belén Carrasco deberán pagar cada uno una multa de $2.309.545.164 por malversación de caudales públicos y de 200 UTM por el delito de lavado de activos.

    Finalmente, estos también fueron sancionados con la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

    Desde el tribunal también condenaron a Sixto Carrasco, excuñado del alcalde, a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo como cómplice del delito de malversación de caudales públicos, y a 3 años y un día de cárcel como autor de lavado de activos.

    Además fue condenado a pagar una multa de $1.516 millones por malversación, más 200 UTM por lavado de activos.

    De igual forma, el tribunal acogió la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó que los condenados paguen $1.154 millones al Fisco de Chile por concepto de daños.

    El caso

    Según se conoció a lo largo de la investigación, Yáñez y su expareja realizaron una serie de traspasos de dinero a personas ajenas al municipio de Algarrobo, provocando el desfalco de 1.163 millones.

    Para esto, Belén Carrasco, adulteraba las nóminas de pago agregando a otras personas quienes posteriormente hacían entrega del dinero en efectivo al edil, previo pago de una comisión.

    Según se conoció, los montos traspasados iban de los $ 2 millones a los $ 20 millones.

    Por su parte, Sixto Carrasco, habría actuado como cómplice al contactar a las personas que recibían los dineros defraudados.

