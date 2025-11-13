Conductor ingresa contra el tránsito y choca de frente con otro vehículo en Autopista Central: tres lesionados

Un accidente de tránsito se generó la noche de este miércoles en la Autopista Central, en la comuna de Santiago, luego de que un conductor ingresara a la vía de alta velocidad en contra del sentido del tránsito, lo que dejó un saldo preliminar de tres personas lesionadas.

De acuerdo con la información de Carabineros, el sujeto que conducía en aparente estado de ebriedad, colisionó de frente con otro vehículo a la altura del enlace con Balmaceda.

El teniente Eduardo Fernández, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, detalló que “esto ocurrió durante esta noche, un accidente de tránsito tipo colisión, en donde un vehículo menor transitaba por la autopista en contra del sentido del tránsito, en dirección al sur”.

“Esto genera una colisión, lo que genera, por los antecedentes que manejamos, lesiones leves en las personas, de los dos vehículos involucrados”, agregó Fernández.

Carabineros revisa las cámaras de seguridad para verificar cuántos kilómetros recorrió el conductor en contra del sentido del tránsito. Asimismo, se investiga si el sujeto conducía bajo la influencia del alcohol.

Pese a lo anterior, en redes sociales, usuarios de X reportan que se toparon con el vehículo en cuestión ya a la altura de 14 de la Fama, en la comuna de Conchalí, unos kilómetros más al norte.

Asimismo, desde la Autopista Central informaron del cierre total de la vía en dirección al norte, a la altura del kilómetro 1,7, lo que ha generado congestión en el tránsito vehicular.