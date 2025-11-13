OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Conductor ingresa contra el tránsito y choca de frente con otro vehículo en Autopista Central: tres lesionados

    El sujeto, que conducía en aparente estado de ebriedad, fue uno de los afectados por la colisión que causó la interrupción del tránsito en la vía de alta velocidad capitalina.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial.

    Un accidente de tránsito se generó la noche de este miércoles en la Autopista Central, en la comuna de Santiago, luego de que un conductor ingresara a la vía de alta velocidad en contra del sentido del tránsito, lo que dejó un saldo preliminar de tres personas lesionadas.

    De acuerdo con la información de Carabineros, el sujeto que conducía en aparente estado de ebriedad, colisionó de frente con otro vehículo a la altura del enlace con Balmaceda.

    El teniente Eduardo Fernández, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, detalló que “esto ocurrió durante esta noche, un accidente de tránsito tipo colisión, en donde un vehículo menor transitaba por la autopista en contra del sentido del tránsito, en dirección al sur”.

    “Esto genera una colisión, lo que genera, por los antecedentes que manejamos, lesiones leves en las personas, de los dos vehículos involucrados”, agregó Fernández.

    Carabineros revisa las cámaras de seguridad para verificar cuántos kilómetros recorrió el conductor en contra del sentido del tránsito. Asimismo, se investiga si el sujeto conducía bajo la influencia del alcohol.

    Pese a lo anterior, en redes sociales, usuarios de X reportan que se toparon con el vehículo en cuestión ya a la altura de 14 de la Fama, en la comuna de Conchalí, unos kilómetros más al norte.

    Asimismo, desde la Autopista Central informaron del cierre total de la vía en dirección al norte, a la altura del kilómetro 1,7, lo que ha generado congestión en el tránsito vehicular.

    Más sobre:PolicialRuta 5AccidenteCostaneraEbriochoque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo embajador de EE.UU. en Chile: “Es muy especial para mí llegar nuevamente a este país que marcó mi historia”

    Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país

    Niño de 11 años muere tras caer del piso 16 de un edificio de San Miguel

    En cierre de campaña en Talca: Jara realiza guiños al gobierno y aborda polémica por gritos de sus partidarios en Maipú

    Parisi en su cierre de campaña en La Pintana: “Nosotros le vamos a bajar el sueldo a todo el aparato público”

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    5.
    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Conductor ingresa contra el tránsito y choca de frente con otro vehículo en Autopista Central: tres lesionados
    Chile

    Conductor ingresa contra el tránsito y choca de frente con otro vehículo en Autopista Central: tres lesionados

    Nuevo embajador de EE.UU. en Chile: “Es muy especial para mí llegar nuevamente a este país que marcó mi historia”

    Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial
    Negocios

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Rosanna Costa respalda rally del IPSA: “No está mostrando una situación que esté desalineada con los fundamentos”

    Presupuesto 2026: gobierno ingresa indicaciones de cambios sectoriales y deja para recta final tema de ingresos

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia
    Tendencias

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno
    Cultura y entretención

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    Princesa Alba le regala a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país
    Mundo

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país

    Como el escándalo de Abu Ghraib: denuncian que venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador sufrieron tortura sistemática

    Un juez estadounidense ordena la liberación de cientos de detenidos en Illinois durante la represión migratoria de Trump

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte