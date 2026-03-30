Confirman fallecimiento de joven de 18 años que fue atropellado y brutalmente agredido a la salida de discoteca en Temuco

Los agresores fueron detenidos por la policía y formalizados esta jornada. Imagen referencial. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

El Hospital Regional de Temuco confirmó esta tarde el fallecimiento de Joaquín Garrido Sáenz, el joven de 18 años que se mantenía internado en estado crítico tras sufrir una brutal golpiza a la salida de una discoteca en el centro de la capital de La Araucanía.

Esta jornada, los dos agresores detenidos tras el hecho habían sido formalizados por el Ministerio Público por el delito de homicidio frustrado, figura que deberá ahora ser modificada, tras el fatal desenlace informado por el centro médico.

En este sentido, desde el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena informaron que, pese a los esfuerzos médicos, el joven -quien se mantenía con ventilación mecánica en la UCI- perdió finalmente la vida producto de sus graves lesiones.

Según informó su círculo cercano, será trasladado a la localidad de Vilcún, donde será velado este lunes y martes.

La agresión

Cabe recordar que, como detalló el fiscal adjunto de Temuco, Jorge Mandiola, uno de los imputados —identificado como Javier Esteban Garrido Muñizaga (18)— habría arrollado de manera intencional a la víctima con un vehículo en las afueras de un local nocturno en calle San Martín. Posteriormente, un segundo sujeto, Camilo Eduardo Roa Morales (19), le propinó una violenta patada en la cabeza mientras yacía indefenso en la calzada.

Respecto al origen del ataque, el fiscal señaló que aún no existe claridad. “Lo único que se maneja hasta el minuto es que existió una riña (…) no está claro si fue con las mismas personas que lo habrían atacado”, indicó.

La investigación permitió establecer la participación de ambos imputados gracias a registros audiovisuales y diligencias policiales. En el domicilio del conductor, además, se encontró evidencia clave, como la llave del vehículo utilizado en el atropello.

Ambos imputados quedaron en prisión preventiva, mientras continúa la investigación del caso.