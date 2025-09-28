Conflicto entre vecinos de El Bosque termina con un fallecido y tres heridos por arma de fuego

En la madrugada de este domingo, una balacera iniciada por un conflicto entre vecinos terminó con uno de ellos fallecido y tres heridos en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Miguel Ángel Orellana, especificó que cuando fueron alertados de este caso, se detectó "una serie de criterios de riesgo que permitían pensar, elucubrar, la existencia de hechos o la participación de personas vinculadas con crimen organizado".

Sin embargo, una vez realizadas las primeras diligencias en el sitio del suceso -el pasaje La Plata- los equipos investigadores consideraron que “se trata de una situación más bien vinculada a un conflicto al interior del lugar, digamos, no vinculado con estructuras criminales específicas”.

De acuerdo con lo informado por el fiscal Orellana, los vecinos se habían reunido en las últimas horas por un cumpleaños. No obstante, se desató un conflicto por rencillas previas. Un grupo salió del lugar en el que estaban reunidos, luego retornaron a éste premunidos con armas de fuego y realizaron múltiples disparos.

“Todavía no tenemos determinada la cantidad de disparos, y muy preliminarmente también sabemos que se trata de distintas armas de fuego, porque hay evidencia balística que así lo permite concluir. Hay evidencia balística de 9 milímetros, hay evidencia balística de escopeta de 12 mm, así que es más de un arma de fuego, más de un autor del delito", acotó el persecutor.

Como consecuencia de la balacera una persona adulta y de nacionalidad chilena falleció. Otras tres -mayores de edad y connacionales- fueron trasladados al Hospital El Pino a causa de sus lesiones, fuera de riesgo vital.

Equipos especializados de Carabineros -OS9 y Labocar- están a cargo de las diligencias investigativas.