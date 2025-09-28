Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

Un carabinero de la 23ª Comisaría de Talagante permanece en estado grave, bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Condes, luego de ser atropellado durante un procedimiento de fiscalización vehicular.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió a las 17.40 horas en la intersección de avenida Libertador Bernardo O’Higgins con calle La Quintrala.

En ese lugar, el funcionario procedía a controlar la documentación de un conductor, momento en que -por causas que se investigan- este arremetió con su vehículo contra el carabinero, provocándole lesiones de gravedad y huyendo del lugar sin prestar ayuda.

Debido a la complejidad de su estado, la víctima fue trasladada en helicóptero hasta la clínica capitalina, donde llegó con un traumatismo encefalocraneano severo.

“Que se entregue”

Hasta el recinto asistencial concurrió el general Héctor Valdés, jefe (s) de Zona Metropolitana, quien se reunió con la familia del uniformado y el equipo médico tratante.

Tras la visita, entregó un mensaje directo al responsable: “ Si esta persona está observando las noticias, que se entregue y justifique su acción ante la justicia. Él se encuentra en condición grave, pero fuera de riesgo vital. No vamos a escatimar en ningún recurso para dar con el paradero del autor de este hecho”.

El jefe policial subrayó que “la ciudadanía lo tiene claro: es la vida de un carabinero y de un ciudadano chileno que estaba cumpliendo su labor en cuidado de la seguridad. No es lógico que enfrente una circunstancia como esta”.

En paralelo, personal uniformado encontró el vehículo abandonado en Talagante, a unas siete cuadras del sitio del suceso, por lo que el Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), la Sección de Investigación Policial (SIP), el departamento OS-9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) realizan peritajes al automóvil y levantan evidencia que permita dar con el paradero del responsable del atropello.

Pese a lo anterior, diligencias preliminares habrían permitido identificar a un presunto sospechoso, de 35 años, el cual registraría una orden de detención vigente por un ilícito de tránsito.