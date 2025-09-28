SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

El uniformado, perteneciente a la 23ª Comisaría de Talagante, permanece internado en la UCI de la Clínica Las Condes con un TEC severo tras ser embestido durante un control vehicular. El autor sigue prófugo.

Por 
Roberto Martínez

Un carabinero de la 23ª Comisaría de Talagante permanece en estado grave, bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Condes, luego de ser atropellado durante un procedimiento de fiscalización vehicular.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió a las 17.40 horas en la intersección de avenida Libertador Bernardo O’Higgins con calle La Quintrala.

En ese lugar, el funcionario procedía a controlar la documentación de un conductor, momento en que -por causas que se investigan- este arremetió con su vehículo contra el carabinero, provocándole lesiones de gravedad y huyendo del lugar sin prestar ayuda.

Debido a la complejidad de su estado, la víctima fue trasladada en helicóptero hasta la clínica capitalina, donde llegó con un traumatismo encefalocraneano severo.

“Que se entregue”

Hasta el recinto asistencial concurrió el general Héctor Valdés, jefe (s) de Zona Metropolitana, quien se reunió con la familia del uniformado y el equipo médico tratante.

Tras la visita, entregó un mensaje directo al responsable: “Si esta persona está observando las noticias, que se entregue y justifique su acción ante la justicia. Él se encuentra en condición grave, pero fuera de riesgo vital. No vamos a escatimar en ningún recurso para dar con el paradero del autor de este hecho”.

El jefe policial subrayó que “la ciudadanía lo tiene claro: es la vida de un carabinero y de un ciudadano chileno que estaba cumpliendo su labor en cuidado de la seguridad. No es lógico que enfrente una circunstancia como esta”.

En paralelo, personal uniformado encontró el vehículo abandonado en Talagante, a unas siete cuadras del sitio del suceso, por lo que el Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), la Sección de Investigación Policial (SIP), el departamento OS-9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) realizan peritajes al automóvil y levantan evidencia que permita dar con el paradero del responsable del atropello.

Pese a lo anterior, diligencias preliminares habrían permitido identificar a un presunto sospechoso, de 35 años, el cual registraría una orden de detención vigente por un ilícito de tránsito.

Más sobre:AtropelloCarabinerosTalagantePolicialNacionalGeneral Héctor Valdés

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

4.
Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

5.
Graves problemas enfrentan los hinchas que compraron entradas para el Mundial Sub 20

Graves problemas enfrentan los hinchas que compraron entradas para el Mundial Sub 20

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20
Chile

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

La primera C: comprensión
Negocios

La primera C: comprensión

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

Ghost of Yotei: la venganza como motor
Tendencias

Ghost of Yotei: la venganza como motor

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”
El Deportivo

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”

El futuro (y presente) del fútbol desembarca en Chile: quiénes son las figuras a seguir en el Mundial Sub 20

Adiós capitanes: el homenaje a Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez que une a todas las generaciones cruzadas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”
Cultura y entretención

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein
Mundo

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

Quién es el Pequeño J, el autor intelectual del triple femicidio transmitido por Instagram en Argentina

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición