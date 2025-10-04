Cónsul de Chile en Tel Aviv visita en recinto penal a las activistas chilenas de la flotilla que fueron detenidas por Israel

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile dio a conocer que las chilenas que eran parte de la operación humanitaria de la Global Sumud Flotilla recibieron la visita de Jorge Torres Ulloa, el cónsul chileno en Tel Aviv.

El diplomático se reunió con las activistas avecindadas en Estocolmo, María “Marita” Rodríguez y Lorena Delgado, en el recinto penitenciario de Ketsiot, ubicado al Sur de Israel en la frontera con Egipto, lugar donde fueron trasladados todos los detenidos que eran parte de la flotilla que se dirigía a Gaza.

En la oportunidad, ellas agradecieron el apoyo de Chile y las gestiones realizadas por la oficina consular ubicada en la ciudad israelita, pero decidieron aceptar la asistencia de Suecia, considerando que ambas también cuentan con la nacionalidad sueca y residen en ese país.

Rodríguez y Delgado están detenidas desde que sus embarcaciones, los barcos Aurora y Huga, respectivamente, fueran interceptados por el ejército de Israel en aguas internacionales y trasladados al puerto de Ashdod. Desde allí fueron enviadas a la prisión en el desierto de Néguev donde esperan ser deportadas.

En la actualidad, ambas viven en Estocolmo, donde Rodríguez se dedica al activismo social y político para honrar la memoria de su padre, Rolando Juan Rodríguez, quien murió acribillado en 1976 en la dictadura.

Por su parte, Delgado es parlamentaria independiente por el municipio de Estocolmo desde 2018 y, al igual que Rodríguez, es hija de exiliados chilenos que llegaron al país nórdico a mediados de los años 70 tras huir a Argentina.