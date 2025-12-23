SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Consulta online definirá diseño de tarjeta de pago de transporte público en el Gran Concepción, Santa Juana y Tomé

    Son tres las opciones: el Puente Ferroviario Biobío, el Coliseo Monumental La Tortuga de Talcahuano y el campus de la Universidad de Concepción.

    José Navarrete 
    José Navarrete

    Una una consulta ciudadana online definirá el diseño que tendrá la primera tarjeta de pago electrónico para el transporte público del Gran Concepción, Santa Juana y Tomé.

    La licitación del sistema, a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), está en la etapa de revisión de las ofertas técnicas y económicas presentadas en septiembre por seis empresas.

    En paralelo a esa definición, se avanzará con determinar qué propuesta identificará a la herramienta de pago en taxibuses del Perímetro de Exclusión.

    La tarjeta también debería ser usada en los 50 buses eléctricos y otros 30 diésel, todos de alto estándar, que también están siendo licitados para los servicios Lota – Coronel y Gran Concepción, y que deberán entrar en operaciones durante 2026.

    Accediendo a través de un link disponible en las redes sociales de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío (@mttbiobio), las personas que quieran participar se encontrarán con un breve formulario y la opción de voto o elección entre tres opciones de diseño: el Puente Ferroviario Biobío, el Coliseo Monumental La Tortuga de Talcahuano y el campus de la Universidad de Concepción.

    El seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Hugo Cautivo, explicó que están avanzando con la licitación.

    “Esperamos tener ya el cierre de la misma durante el primer trimestre del próximo año. Sabemos que esto va a significar un enorme cambio cultural, pero generando mayores facilidades para el actual sistema de pago, generando una serie de alternativas que hoy día son muy utilizadas como son los pagos electrónicos", destacó.

    El seremi dijo que “este va a ser un sistema que va a estar muy abierto por las distintas modalidades que se puedan usar y, además, va a generar mayores márgenes de seguridad, obviamente al sacar el efectivo de las máquinas de transporte público en el Gran Concepción”.

    “Por eso el Ministerio de Transporte ha generado esta política de poder comprometerse con el sistema regulado, no solamente en el Gran Concepción, sino que también aquí se van a estar incorporados los sistemas regulados rurales como Tomé y Santa Juana, y esperamos también, una vez que ya esté adjudicado el nuevo sistema de transporte público regulado de Lota-Coronel”, añadió.

    Este será el primer diseño oficial de la tarjeta de pago electrónico o tarjeta Bip! del transporte público regional, puesto que la empresa a cargo de su funcionamiento también podrá presentar otros conmemorativos por fechas históricas o eventos relevantes, como el Festival REC, Mundial de Rally o Fiestas Patrias, entre otros.

