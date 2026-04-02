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    Quiñenco anuncia pago de dividendos por más de US$630 millones

    El holding, que agrupa las inversiones del grupo Luksic, a excepción de sus negocios mineros, acordó proponer a sus accionistas el reparto de dicho monto, que sumado al dividendo provisorio pagado en diciembre, implicará repartir el 100% de las utilidades de 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
    Quiñenco anuncia pago de dividendo por más de US$630 millones.

    Quiñenco, el holding que agrupa las inversiones del grupo Luksic, a excepción de sus negocios mineros, informó este jueves que su directorio acordó proponer el reparto de un dividendo definitivo de $580.368 millones (US$630,8 millones) con cargo a la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora para 2025.

    El gerente general de Quiñenco, Macario Valdés, explicó que “contamos con una estructura de capital robusta, que nos permite retribuir de manera importante a nuestros accionistas y, al mismo tiempo, mantener recursos para eventuales nuevas inversiones”.

    En concreto el monto corresponde a $349,03887 por acción, que se suma a los $100.000 millones pagados como dividendo provisorio en diciembre.

    De esta forma, el dividendo total asciende a $680.368 millones, equivalente a un 100% de la utilidad del ejercicio.

    De ser aprobado por la junta de accionistas, que se realizará el miércoles 29 de abril, el pago se efectuará, a contar del 15 de mayo, a los accionistas inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 9 de mayo.

    Filial del grupo Luksic recaudó US$367 millones con la venta un tercio de su participación en Nexans

    Ingresos por venta en Nexans

    La semana pasada Quiñenco informó que cerró el 2025 con ganancias netas de $680.368 millones (US$746 millones), cifra superior en 2,4% a la del año anterior, pero que sigue estando lejos de los resultados récord de $3.535.322 millones anotados en 2022.

    El resultado fue impulsado principalmente por la venta de 2,2 millones de acciones de la productora de cables francesa Nexans realizada en septiembre, lo que le generó una utilidad después de impuestos de $86 mil millones, un 50% mayor a la obtenida por una venta similar registrada en 2024.

    Tras el anuncio las acciones de Quiñenco caían 1,65% a US4.297.90 en la Bolsa de Santiago.

    Más sobre:QuiñencoGrupo Luksic

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