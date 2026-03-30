Quiñenco cerró el 2025 con alza en sus ganancias tras venta de participación en francesa Nexans.

Quiñenco, el holding que agrupa las inversiones del grupo Luksic a excepción de sus negocios mineros, cerró el 2025 con ganancias netas de $680.368 millones (US$746 millones), cifra superior en 2,4% a la del año anterior, pero que sigue estando lejos de los resultados récord de $3.535.322 millones anotados en 2022.

“En un ejercicio caracterizado por una leve disminución en el aporte total de las empresas operativas a los resultados del holding, el aumento en la ganancia neta se explica principalmente por un buen desempeño a nivel corporativo. Esto, en un período en que Quiñenco vendió 2,2 millones de acciones de Nexans a un precio de 121,5 euros cada una, con una utilidad después de impuestos de $86 mil millones, un 50% mayor a la obtenida por una venta similar registrada en el ejercicio anterior”, dijo la compañía.

En febrero de 2026, se realizó una nueva desinversión en la productora de cables francesa Nexans, que redujo la participación en la compañía de 9,2% a 4,1%, operación que no está contabilizada en el reporte de esta fecha.

Además, en los resultados de 2025 destacó el aumento de las utilidades de Enex, SM SAAM y Nexans, y el aporte de Banco de Chile al desempeño de Quiñenco, que fue de un nivel similar al de 2024, señaló el holding.

Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) y CCU, en tanto, experimentaron una disminución en sus ganancias. Al respecto Quiñenco dijo que ello ocurrió en un contexto desafiante en sus respectivas industrias.

Macario Valdés, quien asumió como gerente general de la empresa el 1 de febrero de 2026 en reemplazo de Francisco Pérez Mackenna quien renunció la cargo para ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, sostuvo que “estos resultados son positivos, en un contexto de menor dinamismo de algunas de las industrias en que estamos presentes”.

Asimismo, afirmó que “Quiñenco cuenta con bases sólidas y un portafolio diversificado, que nos dan fortalezas y resiliencia para enfrentar el escenario actual de tensiones geopolíticas e incertidumbres en la economía mundial”.

Filial del grupo Luksic recaudó US$367 millones con la venta un tercio de su participación en Nexans

Desempeño por negocios

En el segmento energía, el aporte de Enex alcanzó a $58.232 millones, revirtiendo la pérdida registrada en 2024, tanto por un mejor desempeño operacional, impulsado por mayores volúmenes de venta en todas sus geografías, un mayor efecto favorable por la revalorización de inventarios y el reconocimiento en 2024 de un deterioro de su inversión en Paraguay, así como no operacional, en gran medida debido a un mejor resultado en diferencias de cambio en el período actual.

En el segmento servicios portuarios, SM SAAM registró un buen desempeño operacional en el segmento Remolcadores, impulsado por un mejor mix de servicios y mayor actividad, y en el segmento Logística Aérea, gracias a un mejor mix de contratos y servicios, lo cual, junto a un menor gasto por impuestos en el período, se tradujo en un incremento de 46,0% en su contribución. Adicionalmente, en cuarto trimestre de 2025 Quiñenco incrementó su participación en SM SAAM desde un 62,6% a un 66,0%.

Nexans aumentó su contribución en 14,8%, gracias a un incremento de 26,2% en su ganancia neta que llegó a 352 millones de euros en 2025, compensando la reducción en la participación de Quiñenco a un 9,2% a diciembre de 2025 desde un 14,2% a diciembre de 2024.

La compañía registró un buen desempeño operacional, impulsado principalmente por los segmentos asociados a electrificación y por ganancias asociadas a desinversiones efectuadas en el marco de su estrategia de ser un actor en la cadena de electrificación.

En el segmento financiero, Banco de Chile reportó una disminución de 1,3% en la ganancia neta a $1.192.262 millones, fundamentalmente atribuible a menores ingresos operacionales, explicados por una caída en ingresos no asociados a clientes, los cuales fueron en gran parte compensados por crecimiento en ingresos asociados a clientes. Sin embargo, el gasto por pérdidas crediticias se redujo, principalmente debido a una mejor calidad crediticia neta, particularmente de la banca mayorista. Así, la contribución del Banco en el año 2025 ascendió a $304.992 millones.

En el segmento transporte, la contribución de CSAV disminuyó un 43,8% a $135.693 millones, por un menor resultado en el período de su principal activo, Hapag-Lloyd, el que fue en parte compensado por un menor gasto por impuestos a nivel de CSAV (dicho gasto por impuestos está asociado principalmente a dividendos recibidos desde Alemania). El resultado de Hapag-Lloyd, por su parte, disminuyó un 60,2% a US$1.028 millones. Si bien el volumen transportado creció un 8,2%, su resultado fue afectado por una reducción de 7,8% en las tarifas promedio y mayores gastos operacionales, que fueron impactados por disrupciones operacionales en los puertos, costos de la puesta en marcha de la nueva red Gemini y los mayores volúmenes transportados, llevando a un resultado antes de impuestos e intereses (Ebit) de US$1.073 millones, un 61,5% inferior a lo informado a diciembre de 2024.

CCU, en tanto, reportó una disminución de 27,2% en su ganancia neta en 2025. Esta variación es explicada en gran medida por una ganancia no recurrente por la venta de un terreno en el período anterior, así como un menor resultado operacional de los segmentos Negocios Internacionales y, en menor medida, Vinos, afectados por contextos de industria desafiantes. El segmento Chile, sin embargo, presentó un mejor desempeño operacional, como resultado de eficiencias e iniciativas de gestión de ingresos, junto a una recuperación del crecimiento en volúmenes de venta.