SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina

    La compañía cerró el 2025 con una utilidad neta de $117.152 millones, menor en 16,3% a la de 2024. Los resultados decepcionaron al mercado, las acciones caían 3,94% a $5.850 y lideraban las bajas en la Bolsa de Santiago.

    Por 
    Patricia San Juan
    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina.

    La embotelladora y cervecera CCU, controlada por Quiñenco y Heineken, registró ganancias por $55.096 millones (US$60,4 millones) el cuarto trimestre de 2025, menores en 25,7% a las de igual periodo del año anterior, debido principalmente a resultados más débiles en Argentina.

    De este modo la compañía, que tiene operaciones en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Bolivia, cerró el 2025 con una utilidad neta de $117.152 millones cifra que representó un retroceso de 16,3% frente al año anterior. Esto, excluyendo la ganancia no recurrente por la venta de una porción de terreno en Chile en el segundo trimestre de 2024, la que si es considerada, implica un retroceso de 27,2% en la utilidad neta.

    “Durante 2025, CCU reportó sólidos resultados en su principal Segmento de operación, Chile, mientras enfrentó un año particularmente desafiante en Argentina y en el negocio del vino, especialmente durante la segunda mitad del año. Aislando la ganancia no recurrente por la venta de una porción de terreno en Chile en 2024, el Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) consolidado disminuyó un 2,9%, alcanzando $376.208 millones”, dijo CCU en su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

    Los ingresos en el cuarto trimestre cayeron 11,8%a $853.000 millones, mientras que en el conjunto del año acumularon un descenso de 0,17% a $2.909.625 millones.

    Los resultados decepcionaron al mercado, las acciones caían 3,94% a $5.850 y lideraban las bajas en la Bolsa de Santiago.

    En el cuarto trimestre de los volúmenes consolidados aumentaron 0,6%, impulsados totalmente por el Segmento de operación Chile. “Por su parte, nuestros resultados financieros estuvieron por debajo del año anterior, explicado principalmente por un escenario de negocios desafiante en Argentina, junto con una alta base de comparación en el Ebidta en ese país, y un escenario difícil en el Segmento de operación Vinos”, señaló la compañía.

    Agregó que “esto fue parcialmente compensado por nuestro principal Segmento de operación, Chile, que continuó en una senda positiva de resultados. El Ebitda consolidado totalizó $151.201 millones, contrayéndose un 17,2%, donde el alza de 60% del Segmento de operación Chile, fue más que contrarrestado por la contracción del Ebitda de 44,5% y 45,2% en los segmentos de Negocios Internacionales y Vinos, respectivamente”.

    Así, dijo, aislando el resultado de Argentina, el Ebitda consolidado hubiese crecido en un dígito en el trimestre.

    CCU proyecta un freno en la demanda por cerveza en la región ante fuerte alza en la inflación ALEXANDER BROWN

    Menores ingresos

    La compañía precisó que la baja en los ingresos por ventas del cuarto trimestre se debió a precios promedio 12,4% menores en pesos chilenos, mientras que los volúmenes se expandieron 0,6%.

    Los precios promedio en pesos fueron menores producto de una contracción de 33,2% en el Segmento de operación Negocios Internacionales, principalmente por un efecto de conversión negativo en Argentina, un escenario de precios desafiante en ese país, donde los precios crecieron por debajo de la inflación durante el año, y efectos de mix negativos.

    Además hubo una disminución de 7,9% en el Segmento de operación Vinos, explicada principalmente por efectos de mix negativos y un peso chileno más fuerte y su impacto desfavorable en los ingresos por exportaciones, parcialmente compensado por iniciativas de gestión de ingresos.

    Estos impactos fueron parcialmente compensados por un alza de 1,3% en el Segmento de operación Chile, relacionado con iniciativas de gestión de ingresos, parcialmente compensado por efectos de mix negativos. Por otro lado, los mayores volúmenes se explicaron completamente por una expansión de 4,1% en el Segmento de operación Chile, impulsada principalmente por categorías no alcohólicas, parcialmente compensada por una disminución de 4,6% en el Segmento de operación Negocios Internacionales, explicada principalmente por una caída de un dígito alto en la industria cervecera en Argentina durante el trimestre; y una contracción de 9,7% en el Segmento de operación Vinos, explicada por una disminución de 10,8% en las exportaciones y una disminución de 7,9% en el mercado doméstico de Chile.

    CCU es el mayor cervecero chileno, el segundo cervecero en Argentina, el segundo mayor productor de gaseosas en Chile, el segundo mayor productor de vinos en Chile, el mayor productor de agua embotellada, néctares, bebidas deportivas y té helado en Chile y uno de los mayores fabricantes de pisco en Chile.

    También participa en el negocio de Home and Office Delivery (HOD), un negocio de entrega a domicilio de agua purificada en botellones mediante el uso de dispensadores, en la industria del ron, otros licores, y recientemente en sidras en Chile.

    Además participa en la industria de las sidras, licores y vinos en Argentina, así como en la industria de aguas minerales, gaseosas, aguas, néctares y en la distribución de cerveza en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Bolivia.

    Más sobre:Resultados de empresasCCUQuiñencoGrupo Luksic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

    “El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

    Debut en Washington: Kast designa a Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Lo más leído

    1.
    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema
    Chile

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

    “El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina
    Negocios

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina

    Daza encabeza delegación argentina a EE.UU. para negociar con el FMI la entrega de US$ 1.000 millones

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo del vino

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato
    El Deportivo

    Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato

    Lucas Assadi le da otro dolor de cabeza a Paqui Meneghini en la U

    La Roja confirma la fecha para el amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris
    Cultura y entretención

    Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris

    Enzo Ferrada: la voz que este miércoles 25 dará vida a la obertura del Festival de Viña

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño
    Mundo

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño

    Estados Unidos y Corea del Sur realizarán en marzo una serie de maniobras militares en medio de tensión con Corea del Norte

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile