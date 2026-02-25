CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina.

La embotelladora y cervecera CCU, controlada por Quiñenco y Heineken, registró ganancias por $55.096 millones (US$60,4 millones) el cuarto trimestre de 2025, menores en 25,7% a las de igual periodo del año anterior, debido principalmente a resultados más débiles en Argentina.

De este modo la compañía, que tiene operaciones en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Bolivia, cerró el 2025 con una utilidad neta de $117.152 millones cifra que representó un retroceso de 16,3% frente al año anterior. Esto, excluyendo la ganancia no recurrente por la venta de una porción de terreno en Chile en el segundo trimestre de 2024, la que si es considerada, implica un retroceso de 27,2% en la utilidad neta.

“Durante 2025, CCU reportó sólidos resultados en su principal Segmento de operación, Chile, mientras enfrentó un año particularmente desafiante en Argentina y en el negocio del vino, especialmente durante la segunda mitad del año. Aislando la ganancia no recurrente por la venta de una porción de terreno en Chile en 2024, el Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) consolidado disminuyó un 2,9%, alcanzando $376.208 millones”, dijo CCU en su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Los ingresos en el cuarto trimestre cayeron 11,8%a $853.000 millones, mientras que en el conjunto del año acumularon un descenso de 0,17% a $2.909.625 millones.

Los resultados decepcionaron al mercado, las acciones caían 3,94% a $5.850 y lideraban las bajas en la Bolsa de Santiago.

En el cuarto trimestre de los volúmenes consolidados aumentaron 0,6%, impulsados totalmente por el Segmento de operación Chile. “Por su parte, nuestros resultados financieros estuvieron por debajo del año anterior, explicado principalmente por un escenario de negocios desafiante en Argentina, junto con una alta base de comparación en el Ebidta en ese país, y un escenario difícil en el Segmento de operación Vinos”, señaló la compañía.

Agregó que “esto fue parcialmente compensado por nuestro principal Segmento de operación, Chile, que continuó en una senda positiva de resultados. El Ebitda consolidado totalizó $151.201 millones, contrayéndose un 17,2%, donde el alza de 60% del Segmento de operación Chile, fue más que contrarrestado por la contracción del Ebitda de 44,5% y 45,2% en los segmentos de Negocios Internacionales y Vinos, respectivamente”.

Así, dijo, aislando el resultado de Argentina, el Ebitda consolidado hubiese crecido en un dígito en el trimestre.

Menores ingresos

La compañía precisó que la baja en los ingresos por ventas del cuarto trimestre se debió a precios promedio 12,4% menores en pesos chilenos, mientras que los volúmenes se expandieron 0,6%.

Los precios promedio en pesos fueron menores producto de una contracción de 33,2% en el Segmento de operación Negocios Internacionales, principalmente por un efecto de conversión negativo en Argentina, un escenario de precios desafiante en ese país, donde los precios crecieron por debajo de la inflación durante el año, y efectos de mix negativos.

Además hubo una disminución de 7,9% en el Segmento de operación Vinos, explicada principalmente por efectos de mix negativos y un peso chileno más fuerte y su impacto desfavorable en los ingresos por exportaciones, parcialmente compensado por iniciativas de gestión de ingresos.

Estos impactos fueron parcialmente compensados por un alza de 1,3% en el Segmento de operación Chile, relacionado con iniciativas de gestión de ingresos, parcialmente compensado por efectos de mix negativos. Por otro lado, los mayores volúmenes se explicaron completamente por una expansión de 4,1% en el Segmento de operación Chile, impulsada principalmente por categorías no alcohólicas, parcialmente compensada por una disminución de 4,6% en el Segmento de operación Negocios Internacionales, explicada principalmente por una caída de un dígito alto en la industria cervecera en Argentina durante el trimestre; y una contracción de 9,7% en el Segmento de operación Vinos, explicada por una disminución de 10,8% en las exportaciones y una disminución de 7,9% en el mercado doméstico de Chile.

CCU es el mayor cervecero chileno, el segundo cervecero en Argentina, el segundo mayor productor de gaseosas en Chile, el segundo mayor productor de vinos en Chile, el mayor productor de agua embotellada, néctares, bebidas deportivas y té helado en Chile y uno de los mayores fabricantes de pisco en Chile.

También participa en el negocio de Home and Office Delivery (HOD), un negocio de entrega a domicilio de agua purificada en botellones mediante el uso de dispensadores, en la industria del ron, otros licores, y recientemente en sidras en Chile.

Además participa en la industria de las sidras, licores y vinos en Argentina, así como en la industria de aguas minerales, gaseosas, aguas, néctares y en la distribución de cerveza en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Bolivia.