Continúa búsqueda de joven desaparecido el 14 de septiembre en las aguas del río Bueno, en la Región de Los Ríos

Equipos especializados de Bomberos, Carabineros y la Policía de Investigaciones, junto con la Fiscalía de Los Ríos, se encuentran realizando labores de búsqueda para dar con el paradero de Gonzalo Carrillo, joven de 20 años que desapareció el pasado domingo 14 de septiembre en las aguas del río Bueno.

El fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes, informó que además de los quipos antes mencionados, personal de la Brigada Aeropolicial y el Departamento de Operaciones Subacuáticas “han prestado cobertura y apoyo a estos equipos también especializados”.

Asimismo, aseguró que desde el Ministerio Público han realizado gestiones para obtener la colaboración de otros organismos, como la Armada de Chile, “quienes se han unido a la búsqueda en los últimos días”.

Sumado a ello, se espera que en las próximas jornadas de búsqueda se sume la Dirección de Obras Portuarias de la Región de Los Ríos, “quienes han manifestado su intención de colaborar a través de una embarcación que podría apoyar el proceso de búsqueda”.

Además, afirmó que en todo este proceso la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional ha mantenido contacto “permanente” con la familia de Gonzalo Carrillo, “entregándoles apoyo e información actualizada sobre el desarrollo de las diligencias”.