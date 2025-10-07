SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Contraloría detecta deuda presupuestaria de más de $2.000 millones en Departamento de Educación Municipal de Talcahuano

El ente fiscalizador, además, formulará reparo por más de $320 millones tras irregular pago de cotizaciones previsionales.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples debilidades financieras, entre las que figura una deuda presupuestaria de más de $2 mil millones y más de $300 millones de desembolso adicional por pagar fuera de plazo las cotizaciones previsionales, tras auditar el Departamento de Educación Municipal (DAEM) de Talcahuano.

Esto se reveló mediante el informe final N° 389 de la Contraloría Regional del Biobío, que efectuó en dicho servicio un examen de cuentas al proceso de pago de imposiciones previsionales y descuentos voluntarios devengados entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2024.

Es durante ese período que se advirtió que el DAEM de Talcahuano informó, fuera de plazo, los pagos de cotizaciones previsionales y de salud de sus trabajadores, originando un mayor desembolso por el concepto de intereses, reajustes y recargos por $328.993.611.

Lo anterior vulnera expresamente la normativa, por lo que la CGR formulará el reparo del monto expuesto, esto es, que se buscará la restitución de ese monto, lo que -incluso- puede dar origen a un Juicio de Cuentas para determinar responsabilidades.

Asimismo, se constató que la entidad, al 31 de diciembre de 2024, mantenía deudas por cotizaciones previsionales retroactivas de su personal por un total de $23.865.552; una deuda previsional histórica informada por la Superintendencia de Pensiones por $141.876.139; y una deuda informada por la Caja de Compensación Los Andes por $20.503.106. Ante estos antecedentes expuestos, el DAEM o el administrador previsional -según corresponda- deberá efectuar el pago de las sumas adeudadas.

Deuda presupuestaria y déficit

Otros hallazgos del informe se refieren a que el Departamento de Educación de la comuna no informó a las respectivas instituciones la cantidad de $1.167.165.610, por conceptos de descuentos voluntarios deducidos de las remuneraciones de sus funcionarios, por lo que la entidad o su administrador previsional deberán dar conocimiento de las sumas adeudadas a la brevedad y garantizar el debido cumplimiento de lo pactado.

Del mismo modo, en el análisis, la CGR advirtió que para los años 2024 y 2025, el DAEM de Talcahuano mantuvo saldos iniciales de caja negativos por $-1.262.325.941 y $-3.006.553.619 respectivamente, sin realizar las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de esos periodos, con la finalidad de disminuir la entrada y salida de recursos de ese instrumento de gestión.

En virtud de lo expuesto por la Municipalidad de Talcahuano, a diciembre de 2024 los saldos existentes en el estado financiero del DAEM reflejan un déficit presupuestario de $1.029.116.655. Además, la CGR también comprobó la existencia de pasivos no registrados en el sistema de información de contabilidad y presupuesto por la suma de $1.663.284.513. Por esto, la deuda presupuestaria ajustada se determina en $2.696.401.169.

Por otra parte, conforme a los datos oficiales informados a la Contraloría Regional del Biobío y las cifras consignadas en el sistema de información de contabilidad general (SICOGEN), se determinó que Departamento de Educación Municipal aludido, a diciembre de 2024, presentaba un déficit de caja ascendente a $5.074.253.711, evidenciando que sus disponibilidades monetarias no eran suficientes para cubrir las obligaciones contraídas.

Ante los antecedentes expuestos, la Municipalidad de Talcahuano deberá iniciar un sumario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de los hechos observados.

Más sobre:ContraloríaContraloría General de la RepúblicaTalcahuano

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast promete que si llega a La Moneda hará auditoría externa al gobierno: resultados estarían en 6 meses

Hasta el 14 de noviembre: Minvu abre llamado al subsidio de arriendo

Firma chilena ingresa a evaluación ambiental proyecto de almacenamiento de energía por US$220 millones en Región de Arica

Segunda concesión de 5G: ¿Cuáles son los plazos para que ClaroVTR finalice el despliegue?

Bimbo gana disputa a Carozzi por registro de mantel a cuadros en diseño de marca

Inversiones en sociedades sin actividades y $16.000 millones en cobranza judicial: los detalles que entregó Toesca a aportantes de Sartor

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Hasta el 14 de noviembre: Minvu abre llamado al subsidio de arriendo
Chile

Hasta el 14 de noviembre: Minvu abre llamado al subsidio de arriendo

Polémica por contratación de funcionarios: Kast afirma que si llega a La Moneda realizará una auditoría ”ministerio por ministerio"

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

Kast promete que si llega a La Moneda hará auditoría externa al gobierno: resultados estarían en 6 meses
Negocios

Kast promete que si llega a La Moneda hará auditoría externa al gobierno: resultados estarían en 6 meses

Firma chilena ingresa a evaluación ambiental proyecto de almacenamiento de energía por US$220 millones en Región de Arica

Segunda concesión de 5G: ¿Cuáles son los plazos para que ClaroVTR finalice el despliegue?

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad
Tendencias

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Roku y su apuesta de streaming en Chile: “La gente puede transformar su Smart TV en uno realmente inteligente”

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

“Te recordamos con mucho cariño”: el mensaje de aliento de la U a Miguel Ángel Russo
El Deportivo

“Te recordamos con mucho cariño”: el mensaje de aliento de la U a Miguel Ángel Russo

La Conmebol destaca los completos mojados de Talca como una de las atracciones del Mundial Sub 20

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos
Cultura y entretención

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

La Global Sumud Flotilla confirma que nueve activistas siguen detenidos en Israel
Mundo

La Global Sumud Flotilla confirma que nueve activistas siguen detenidos en Israel

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Taiwán ve a Trump “merecedor del Nobel de la Paz” si logra que China renuncie a la reunificación por la fuerza

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?