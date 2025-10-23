SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Contraloría detecta irregularidades en aplicación del Simce 2024 por $ 400 millones: ACE no aplicó multas por múltiples falencias de proveedor

El ente fiscalizador instruyó a la Agencia de Calidad de la Educación (ACE), dependiente del Mineduc, a realizar un sumario para determinar las responsabilidades administrativas en un plazo de 15 días hábiles.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

La Contraloría General de la República (CGR) informó este miércoles que detectó irregularidades durante el proceso del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 2024 (Simce), producto del incumplimiento de los proveedores en distintas prestaciones, lo que se tradujo en el no cobro de multas por $ 400 millones por parte de la Agencia de Calidad de la Educación (ACE), dependiente del Ministerio de Educación.

De acuerdo al Informe Final N°329, evacuado este año, tras auditar el proceso del año pasado se detectaron irregularidades en torno a los recursos asignados por la responsabilidad de la ACE en el cobro de las multas.

El informe de la CGR se conoce durante la misma jornada en que más de 200 establecimientos no pudieron rendir la prueba 2025 debido a que los examinadores no llegaron hasta los recintos, generando un nuevo flanco para la autoridad.

Así, entre los proveedores cuestionados en la aplicación 2024, se menciona a la Pontificia Universidad Católica, Ubix Tecnolología, Empresas Jordan e Imprenta Alfredo Molina Flores (AMF).

El ente contralor precisa que entre las deficiencias, se detectó que hubo 142 examinadores que aplicaron la prueba, pese a que no había antecedentes de que cumplieran con los requisitos exigidos para tal función.

También se detalla que, asociado a la impresión de los test, se detectó que la imprenta AMF generó dos subcontrataciones, las que no se informaron a la ACE, incumpliendo las bases administrativas. Por este concepto, la agencia no aplicó el cobro de multas por $9.001.356.

Asimismo, se dejaron de cobrar las infracciones por $17.768.541, debido a que 45 cursos requerían examinadores para estudiantes con discapacidad sensorial. Sin embargo, estos nunca se presentaron en las salas de clases.

En línea con lo anterior, la ACE no generó el cobro de $43.829.072 al proveedor, producto de que 111 examinadores se presentaron como asistentes en discapacidad sensorial, sin contar con la acreditación ni evaluaciones necesarias.

Las infracciones detectadas no quedaron ahí, ya que, 699 cursos requerían un acompañante para estudiantes con necesidades especiales, los que no fueron dispuestos. Por este ítem la Agencia de Calidad de la Educación dejó de cobrar $276.004.694 en multas.

Asimismo, la CGE observó tardanza en la entrega del material impreso. En este punto, además, se detectaron diferencias en el cálculo de las multas por los días de atraso entre la ACE y el ente contralor. La diferencia asciende a $16.389.608.

“Por este hecho, la Contraloría ordenó a la ACE acreditar documentadamente el respectivo cobro de la multa, que asciende a $ 56.036.983, en un plazo de 60 días hábiles a contar de la recepción del informe. De lo contrario, se procederá a efectuar el reparo correspondiente por dicho monto”, señala la Contraloría.

Inconsistencia en asistencia

La revisión de la Contraloría al proceso de medición anterior verificó que 34.415 estudiantes registran presencialidad en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) durante al menos un día de las evaluaciones, que se realizaron entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre.

“No obstante, los mismos estudiantes figuran como ausentes en los registros proporcionados por la Agencia y, por lo mismo, no cuentan con resultados en las evaluaciones", afirma la CGR.

Desde la Contraloría solicitaron a la ACE a adoptar las medidas de control, coordinación y validación de la asistencia de los estudiantes. Para esta corrección tendrán 60 días hábiles, desde la recepción del informe de la CGR.

Con todo, el ente contralor ordenó a la ACE instruir un sumario que determine las responsabilidades administrativas, para lo cual tienen 15 días hábiles para remitir la información a la Contraloría.

Más sobre:ContraloríaSimce 2024MineducAgencia de Calidad de la EducaciónIrregularidades

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

EE.UU. mata a tres personas en un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

Maduro advierte que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos

Declaran alerta temprana preventiva para San Pedro de Atacama por problemas en el suministro de agua

Pese a los llamados del comando de Jara, Boric vuelve a deslizar críticas a Kast

Corea del Norte confirma el lanzamiento de “dos proyectiles hipersónicos” tras cinco meses sin ensayos

Absolución en juicio de SQM abre duros cuestionamientos a la Fiscalía y confirma fracaso de arista por financiamiento a la política

Lo más leído

1.
Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

2.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

3.
Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

4.
Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno valora la iniciativa

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno valora la iniciativa

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Contraloría detecta irregularidades en aplicación del Simce 2024 por $ 400 millones: ACE no aplicó multas por múltiples falencias de proveedor
Chile

Contraloría detecta irregularidades en aplicación del Simce 2024 por $ 400 millones: ACE no aplicó multas por múltiples falencias de proveedor

Declaran alerta temprana preventiva para San Pedro de Atacama por problemas en el suministro de agua

Pese a los llamados del comando de Jara, Boric vuelve a deslizar críticas a Kast

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa
Negocios

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Alto interés en la consulta al mercado que lanzó Fonasa para contratar un administrador externo para su nueva modalidad

La verificación facial de Tinder será obligatoria para nuevos usuarios
Tendencias

La verificación facial de Tinder será obligatoria para nuevos usuarios

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Copa Libertadores: el Flamengo de Erick Pulgar da con el arco en el final y derrota por la mínima a Racing
El Deportivo

Copa Libertadores: el Flamengo de Erick Pulgar da con el arco en el final y derrota por la mínima a Racing

En vivo: Flamengo y Racing se enfrentan por las semifinales de la Copa Libertadores

Se abre el medallero del Mundial de Ciclismo Chile 2025 con la victoria de la neerlandesa Lorena Wiebes

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

EE.UU. mata a tres personas en un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico
Mundo

EE.UU. mata a tres personas en un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

Maduro advierte que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos

Corea del Norte confirma el lanzamiento de “dos proyectiles hipersónicos” tras cinco meses sin ensayos

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales