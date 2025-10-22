Gobierno enfrenta nueva e inesperada crisis tras masiva ausencia de examinadores para la aplicación del Simce

El gobierno está otra vez en el ojo del huracán, ahora de forma inesperada. Ya le estaba ocurriendo por el mal cálculo de las cuentas de la luz y desde este miércoles un nuevo flanco toca la puerta de La Moneda luego de que decenas de examinadores no llegaran a tomar el Simce, programado para ser rendido por cerca de 272 mil alumnos de octavo básico entre este 22 (Matemáticas) y 23 de octubre (Lenguaje e Historia).

Al poco andar de la mañana la crisis ya estaba instalada, con parlamentarios y candidatos presidenciales refiriéndose a un tema que, por ahora, sólo promete seguir escalando, al punto de que en las trincheras opositoras al Ejecutivo estén pidiendo responsabilidades políticas y administrativas, aun cuando la Agencia de Calidad de la Educación, dependiente del Mineduc y responsable de la aplicación del Simce, haya anunciado una reprogramación para el aproximadamente menos de 3% de los casi 9 mil cursos que debían rendir la prueba, 218 de los 9.200 que tenían programada la prueba.

Y aunque en la interna de un Ministerio de Educación encabezado por Nicolás Cataldo señalan que lo ocurrido no afectará la validez del examen porque situaciones así están contempladas -por ello siempre hay un proceso de implementación complementario porque todos los años hay examinadores que fallan-, lo cierto es que de inmediato se analizó de manera interna que “electoralmente” se comenzó a utilizar, así como instalar que este Simce y sus resultados ya están manchados.

En tal sentido, las mismas fuentes recuerdan que ya habían escuelas que ejecutarían el Simce en la fecha complementaria, como por ejemplo el Colegio Rafael Sanhueza Lizardi de Recoleta, afectada por el menor de 12 años que falleció a inicios de esta semana. O todo Alto Hospicio, colegios que debieron suspender por un corte de agua no programado.

Por eso el análisis inmediato en la cartera es que lo peor sería hacer rodar una cabeza en medio de la aplicación de la prueba, considerando además que el primer análisis es que si bien la situación es grave, también se está exagerando porque el porcentaje de aplicación es equivalente a años anteriores y el problema afectó a un porcentaje marginal. Las mismas fuentes señalan que lo más urgente es salir de esta crisis, aunque no descartan que alguien asuma los costos políticos y administrativos. ¿Quién? Los ojos inmediatamente se posan sobre Gino Cortez, nombrado a través de concurso público en 2022 como secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, entidad a cargo del Simce.

De hecho, fue el propio Cortez el que tuvo que salir a hacerle frente a la situación este mismo miércoles, luego de que las autoridades del Mineduc lo instaran a citar a un punto de prensa para ello, acompañado de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.

“Queremos asegurar a todo el país que los resultados no se ven afectados por el cambio de la fecha”, dijo Cortez en dicho punto, explicando que Infer, el proveedor de los examinadores, fue el responsable del problema y que se le aplicarán las máximas sanciones posibles. Asimismo, detalló que en concreto Infer, que aplica desde Arica hasta la RM el Simce, en esta última región ocurrieron dos problemas: no lograron cumplir las metas de selección de examinadores, y que hubo otros que no llegaron.

Como sea, lo cierto es que a esa altura en el Mineduc ya se había instruido un sumario para investigar e identificar responsabilidades, el que se estaba zanjando si llevaría a cabo la propia Agencia de Calidad o gente de la cartera, alternativa por la que se estarían decantando. La idea, esencialmente, es pesquisar si la Agencia pudo anticipar este escenario o haber tenido conocimiento de la situación antes de pedir renuncias, aun cuando durante la mañana se culpabilizó a Infer, la empresa externa encargada de proveer a los examinadores. “No es responsable sacar a alguien de inmediato”, resumen entendidos, mismos que dicen que si la investigación determina que hay funcionarios públicos responsables, saldrá quien tenga que salir.

El tema es que la evaluación del Mineduc que se tenía de Cortez hasta antes de esta crisis era altamente positiva, al punto de posicionarlo como uno de los mejores directores que ha tenido la Agencia, con logros como adelantar la entrega de los resultados del propio Simce o mejoras en el proceso.

Los problemas

Pero ni eso basta para que diversos actores políticos ya hayan hecho propio el tema, haciendo más profundo el flanco para el Ejecutivo.

Ello comenzó a ocurrir bien temprano durante la mañana de este miércoles, cuando diversos sostenedores comenzaron a reportar los problemas. Así con los recintos municipales de Lo Barnechea, donde ante el problema decidieron suspender la evaluación.

“Lo que ocurrió hoy es una vergüenza. No puede ser que por negligencia del Mineduc los examinadores no hayan llegado a tomar el Simce en nuestros colegios municipales. Una vez más vemos improvisación y falta de respeto hacia los estudiantes, los profesores y las comunidades educativas. Exigimos explicaciones inmediatas al ministerio, basta de chascarros y descoordinaciones en cada cosa que hace este gobierno, porque jugar con la educación de los niños no tiene justificación”, dice tajante el alcalde Felipe Alessandri (RN). En su comuna son 100 los menores que quedaron sin rendir la prueba este miércoles.

En Providencia, en tanto, la información apunta a que ante la ausencia de examinadores se decidió suspender en los liceos Lastarria, Carmela Carvajal, Alessandri y 7, mientras que sí se pudo realizar en los colegios Providencia, ⁠Mercedes Marín y El Vergel.

El alcalde Jaime Bellolio (UDI), dice que “las comunidades escolares se prepararon el año completo, sin embargo, el que no se preparó, evidentemente, fue el gobierno. Tuvieron más de seis meses para saber que hoy día tenían que enviar a los examinadores para que el Simce pudiera llevarse a cabo y en 16 de nuestros cursos, 646 estudiantes, esto no pudo realizarse. Y en otros llegaron atrasados”. Y sumó: “Es completamente inaceptable que la prueba que mide la calidad de los aprendizajes tenga que ser postergada por esta incapacidad de gestión del gobierno, una vez más, en este caso en educación”.

El Instituto Nacional de Santiago también se vio afectado por la situación, obligando a enviar a sus casas a tres octavos básicos, lo que fue informado a los apoderados. En la capital finalmente de los 34 establecimientos que debían rendirlo, 18 lo hicieron y 14 no, lo que se traduce de un universo de 2.141 que debían rendir el examen 1.122 (53%) no lo pudieron hacer. Ante esto, la directora de Educación Municipal (DEM), Pilar Sazo, calificó la situación como una “negligencia grave”. Y añadió: “La recalendarización de esta prueba significa una pérdida de contenidos pedagógicos”, por lo que exigió “respuestas y responsabilidades de parte del Ministerio de Educación”.

Asimismo, en Puente Alto reportaron que no llegó ningún examinador a siete de sus establecimientos y en redes sociales, en tanto, usuarios expusieron que la situación se repite en algunos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y en colegios de comunas como Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo o Paine.

Rodrigo Contreras, alcalde de esta última comuna, expuso que esto es “vergonzoso, por decir lo menos. Siendo 9:45, 350 estudiantes de Paine sin rendir el Simce de octavo básico. Falta total de prolijidad del Mineduc. Ayer no hubo visitas inspectivas y hoy no llegaron los examinadores en al menos 10 colegios. Grave y lamentable”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dijo al respecto que “los alcaldes nos están informando que hoy que se toma el Simce no están llegando los examinadores. Esto es de lo más grave que hay, porque el Simce es lo que nos permite saber cuánto están aprendiendo o no aprendiendo nuestros alumnos, nuestros jóvenes. Esto demuestra que este gobierno ya no es capaz de hacer nada y organizar nada, de lograr nada. Por favor, hasta cuándo. Faltan todavía cinco meses de gobierno. Hagan la pega”.

Mientras, el candidato republicano José Antonio Kast escribió en sus redes sociales: “Un gobierno absolutamente incompetente que está fallando en todas las áreas posibles. Salud, educación, seguridad, vivienda, economía. El país se está cayendo literalmente a pedazos y el Presidente es el único que no se ha dado cuenta de eso”.

Del mismo modo, otro aspirante a La Moneda como Harold Mayne-Nicholls señaló que “el Simce no se suspende por casualidad, se suspende por falta de gestión. Los niños merecen seriedad, no descoordinaciones. La educación requiere planificación, liderazgo y compromiso real. Chile no puede seguir normalizando la ineficiencia”.

En el Congreso las reacciones no tardaron en llegar. Por ejemplo, la diputada Marcia Raphael (RN), integrante de la Comisión de Educación, expuso que le parece “una tremenda falta de respeto la situación que han generado los examinadores del Simce, que no llegaron a cumplir con su trabajo, no en una, sino que en varias comunas”, sumando que “urge que el gobierno, a través del Mineduc, entregue durante las próximas horas una respuesta a los sostenedores y entregue soluciones que permitan rendirla con garantías y, por supuesto, que se revisen los recursos gastados en este proveedor que no cumplió con el mandato. Además, vamos a solicitar que esta situación sea abordada en una sesión de la Comisión de Educación”.

Asimismo, diversos diputados del mismo partido oficiarán al ministro Cataldo para solicitarle antecedentes y medidas disciplinarias con ocasión del problema. Asimismo, el oficio en cuestión explicita como “fundamental” cesar de sus funciones a Gino Cortez por su responsabilidad en los hechos.

En tanto, el diputado Stephan Schubert (Republicano), dijo que “nuevamente el gobierno tiene que dar explicaciones, esta vez por el Ministerio de Educación y esta vez por la prueba Simce. En su rol de ministerio debió haber supervigilado la correcta aplicación de la prueba Simce, y aquí tenemos un desorden. Esto es inaceptable y aquí exigimos que el gobierno dé cuenta dónde estuvo su rol de fiscalización, dónde está su velar por la correcta aplicación de una prueba que es esencial para medir la calidad. ¿O acaso no les interesa la medición de la calidad? Aquí esperamos respuestas, y también que se haga responsable quién no estuvo a la altura de esta nueva situación”.

La subsecretaria Arratia dijo al respecto que “es inaceptable que la empresa responsable” no haya cumplido lo acordado, reiterando que aplicarán todas las multas correspondientes. Además, quiso hacer un “llamado a la responsabilidad política respecto de cómo tratamos este tipo de temas, no todo vale en política”.

Desde la vereda experta, Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, dice que lo ocurrido “es preocupante y debe ser abordado con seriedad. Las fallas logísticas, como la ausencia de examinadores en distintos establecimientos, afectan la confianza en un proceso que debiera estar garantizado en todas sus etapas”.

En todo caso, agrega, “también es importante transmitir tranquilidad. El Simce contempla fechas alternativas precisamente porque pueden presentarse imprevistos”.