Nacional

Sostenedores de diversos colegios reportan que examinadores no llegaron a tomar el Simce: Santiago y Providencia entre ellos

Quienes debían supervisar la prueba para octavo básico no llegaron a varios recintos, lo que obligó a suspender la evaluación.

Roberto Gálvez 
Este 22 y 23 de octubre se está realizando el Simce para estudiantes de octavo básico, aunque diversos sostenedores han reportado problemas para lograr aplicarlo.

Así, por ejemplo, ocurrió en algunos de los recintos municipales de Lo Barnechea, donde ante el problema decidieron suspender la evaluación. Ahí dicen que el coordinador recién llegó a las 10 de la mañana para una prueba que dura 3 horas.

“Lo que ocurrió hoy es una vergüenza. No puede ser que por negligencia del Mineduc los examinadores no hayan llegado a tomar el Simce en nuestros colegios municipales. Una vez más vemos improvisación y falta de respeto hacia los estudiantes, los profesores y las comunidades educativas. Exigimos explicaciones inmediatas al ministerio, basta de chascarros y descoordinaciones en cada cosa que hace este gobierno, porque jugar con la educación de los niños no tiene justificación”, dice tajante el alcalde Felipe Alessandri (RN). En su comuna son 100 los menores que quedaron sin rendir la prueba este miércoles.

Humberto Garrido, director del Colegio Lo Barnechea Bicentenario, señala en tanto que “lamentablemente no llegaron los examinadores del Simce. Son las 10 de la mañana y acaba de llegar el coordinador y nos informa que no van a llegar los examinadores. Esto produce una incertidumbre tremenda para nuestros estudiantes, nuestros profesores”. Y suma: “Estamos viendo cómo lo hacemos ahora porque no tenemos más información acerca del proceder. Si vamos a reagendar fecha, no nos han dicho nada desde la Agencia de la Calidad, ni el coordinador tampoco”.

En Providencia, en tanto, la información apunta a que ante la ausencia de examinadores se decidió suspender en los liceos Lastarria, Carmela Carvajal, Alessandri y 7, mientras que sí se pudo realizar en los colegios Providencia, ⁠Mercedes Marín y El Vergel.

El Instituto Nacional de Santiago también se vio afectado por la situación, obligando a enviar a sus casas a tres octavos básicos, lo que fue informado a los apoderados. “La Agencia de la Calidad de la Educación no envió a los examinadores correspondientes para la aplicación de la evaluación”, comunicaron, sumando que como establecimiento “solicitamos autorización para aplicar nosotros mismos la evaluación, sin embargo, esta petición fue rechazada por motivos de transparencia en los resultados”.

En redes sociales, en tanto, usuarios han reportado que la situación se repite en Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo o Paine.

Rodrigo Contreras, alcalde de esta última comuna, expuso que esto es “vergonzoso, por decir lo menos. Siendo 9:45, 350 estudiantes de Paine sin rendir el Simce de octavo básico. Falta total de prolijidad del Mineduc. Ayer no hubo visitas inspectivas y hoy no llegaron los examinadores en al menos 10 colegios. Grave y lamentable”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dijo al respecto que “los alcaldes nos están informando que hoy que se toma el Simce no están llegando los examinadores. Esto es de lo más grave que hay, porque el Simce es lo que nos permite saber cuánto están aprendiendo o no aprendiendo nuestros alumnos, nuestros jóvenes. Esto demuestra que este gobierno ya no es capaz de hacer nada y organizar nada, de lograr nada. Por favor, hasta cuándo. Faltan todavía cinco meses de gobierno. Hagan la pega”.

