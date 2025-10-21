“Me llamó una apoderada y me dijo que había chocado el tío Pedro”: el triste relato tras la muerte de alumno en Recoleta

Con globos blancos, velas encendidas y un silencio que se quebraba cada tanto con sollozos, más de 300 personas, entre familiares, vecinos, apoderados y compañeros, se reunieron la tarde-noche de este lunes frente al colegio Rafael Sanhueza Lizardi, en Recoleta, para despedir al niño de 10 años que perdió la vida horas antes, tras el violento choque entre un furgón escolar y un vehículo conducido por delincuentes que huían luego de un robo.

La velatón, convocada desde las 20.30 horas, tiñó de luz y tristeza la calle donde el menor estudiaba desde sus primeros años. “ Como familia sanhuezina estamos choqueados ”, resume una apoderada a La Tercera.

El colegio, a través de su rectora, Karen Díaz, comunicó la suspensión de las clases y de todas las actividades programadas para este martes, buscando dar espacio a la contención y el duelo. “Queremos coordinar la mejor manera de consolar a toda nuestra comunidad educativa”, señaló en un comunicado difundido pocas horas después del accidente.

El hecho que desencadenó la tragedia ocurrió pasadas las 16.00 horas del lunes, en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en el sector de Patronato. Según los antecedentes policiales, los delincuentes Claudio Enrique Gaete Quiroz (31) e Iván Esteban Gómez Obreque (28) huían tras sustraer un teléfono móvil cuando se saltaron una señal de tránsito e impactaron el furgón escolar donde viajaban seis niños, el conductor y su asistente.

El vehículo volcó, y pese a los esfuerzos de los vecinos por rescatar a los menores, uno de ellos -de 10 años, alumno de sexto básico del Sanhueza Lizardi- falleció en el lugar. Mientras que los demás ocupantes del furgón eran estudiantes de primero, cuarto, séptimo y octavo básico.

“Me llamó una apoderada y me dijo que había chocado el tío Pedro”, recuerda otra madre. “Fue muy impactante ver cómo la gente trataba de rescatar a los niños. El tío Pedro quedó atrapado. Toda una vida con él, intachable, muy querido por los niños y por nosotros”. El conductor del furgón, conocido entre los apoderados, trabaja junto a su hija, quien resultó con una fractura en la pierna y será operada en los próximos días.

El menor fallecido, cuentan sus cercanos, había vuelto ese mismo día a clases tras una licencia médica por problemas respiratorios. Su familia tiene una larga historia en el colegio: era el segundo de tres hermanos; el mayor egresó el año pasado, y el menor cursa cuarto básico.

El subdirector de Formación del colegio, Fernando Calderón, relata a este medio que desde el primer momento el establecimiento se volcó a acompañar a las familias de los niños heridos. “Hemos estado en contacto con los papás de los niños afectados; nos informaron temprano que ya estaban en sus casas, bastante choqueados por lo ocurrido”, explica. “ Estamos gestionando con psicólogos expertos en trauma para que puedan asistir también a sus hogares y ofrecer la contención que necesitan tanto los niños como sus familias ”.

Durante la mañana del martes, el colegio realizó una liturgia y una jornada de reflexión con los docentes. Mientras que los menores afectados fueron dados de alta y se encuentran en sus hogares.

“Necesitábamos detenernos a mirar lo que pasó, a contenernos entre nosotros. Hemos estado trabajando con apoyo externo y con la visita de la Subsecretaría de Educación. También estamos viendo cómo proyectamos los próximos días, porque esto tiene muchas consecuencias: en lo emocional, en el funcionamiento de las clases y en la toma del SIMCE de los octavos básicos”, añade Calderón.

Sobre el retorno a clases, el subdirector explica que aún se evalúan los pasos a seguir. “Tenemos que considerar el programa Junaeb, que entrega alimentación a nuestros estudiantes, por lo que debemos retomar, pero con ciertas salvedades. Pensamos en iniciar con jornadas reflexivas y de contención, sobre todo con los cursos más afectados”, comenta.

Y sigue: “ Es muy duro para toda la comunidad . Los profesores están buscando el momento para ir a acompañar a la familia; no hemos podido comunicarnos directamente con ellos porque no tienen celular, pero estamos en contacto a través de los delegados de curso”.

El velorio, en tanto, está programado para la tarde de este martes en el hogar de la familia del menor.

Reacciones

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno presentará una querella por homicidio, argumentando que los hechos “constituyen un homicidio más que un cuasidelito”. El titular de la cartera descartó además que existiera una persecución policial. “No hay antecedentes de un operativo de seguimiento por parte de Carabineros”, afirmó.

Los delincuentes fueron retenidos por transeúntes y posteriormente detenidos por Carabineros. Uno de ellos, Gaete Quiroz, dio positivo a cocaína en un examen toxicológico. Ambos suman cerca de 20 detenciones previas por delitos como robo, porte de arma cortante, microtráfico y violencia intrafamiliar.

En paralelo, la Defensoría de la Niñez anunció la presentación de una querella por homicidio y lesiones. “Est amos frente a una tragedia inaceptable. Los niños, niñas y adolescentes no pueden morir producto de circunstancias tan importantes como el contexto de la crisis de seguridad", dijo el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

Desde el Ministerio de Educación se han desplegado equipos de apoyo psicosocial al colegio. La subsecretaria de Educación, junto al Seremi (s) Jorge Rauld y la jefa provincial Lilet Rosas, visitaron el establecimiento este martes para coordinar medidas de contención emocional.