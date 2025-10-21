Realizan velatón por menor fallecido tras choque a furgón escolar en Recoleta: colegio suspendió clases

En el exterior del colegio Rafael Sanhueza Lizardi, de la comuna de Recoleta, se realiza esta noche una velatón en homenaje al menor de 10 años que falleció durante la jornada, luego de que el furgón escolar en que se trasladaba fuera impactado por un vehículo en el que delincuentes huían tras un robo.

La actividad fue convocada a partir de las 20.30 horas, según informaron miembros de la comunidad educativa.

En tanto, mediante un comunicado, la rectora del colegio, Karen Díaz, informó que “ con el fin de coordinar la mejor manera de contener y consolar a toda nuestra comunidad educativa, hemos decidido suspender las clases y todas las actividades programadas para mañana (martes)” .

El hecho se registró pasadas las 16.00 horas en la esquina de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo. Ahí, un vehículo particular en el que viajaban a gran velocidad delincuentes que momentos antes habían protagonizado el robo de un teléfono celular, chocó de frente contra un transporte escolar, provocando su volcamiento.

Producto del grave choque, falleció el menor identificado como Esteban Hermosilla -alumno de sexto básico del citado establecimiento-, mientras que otros cinco niños resultaron con lesiones menos graves. En el móvil viajaban, además, el conductor y su hija, quienes también resultaron con heridas menores.

En tanto, los ocupantes del vehículo causante del accidente -dos adultos con antecedentes penales- fueron detenidos en el lugar por Carabineros y puestos a disposición de la justicia.