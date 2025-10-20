Cordero lamenta muerte de niño en choque de furgón escolar con delincuentes en Recoleta y descarta persecución policial

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, lamentó profundamente el fatal accidente ocurrido la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta, que dejó un niño fallecido y otros cinco menores de edad heridos luego de la colisión entre un vehículo particular y un furgón escolar.

“En primer lugar, transmitir el pésame y el consuelo a la comunidad escolar del colegio Rafael Sanhueza y a las familias, primero, del niño fallecido, y en segundo lugar, de los que han sido lesionados”, declaró al entregar los primeros antecedentes del caso.

El accidente se registró pasadas las 16.00 horas en la intersección de las calles Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en el sector de Patronato.

Según el reporte de Carabineros, un vehículo particular que huía tras cometer un robo con intimidación impactó violentamente al furgón escolar, provocando su volcamiento en plena calzada.

En este último móvil se trasladaban ocho personas: el conductor, una asistente y seis estudiantes del colegio Rafael Sanhueza.

“Los antecedentes que tiene el gobierno hasta ahora en el contexto de un choque que existió en la comuna de Recoleta, donde aparentemente un vehículo estaría involucrado en un robo con intimidación, que se alejaba del lugar e impactó contra el vehículo de transporte escolar, donde iban ocho personas (...). Uno de ellos lamentablemente ha fallecido”, precisó el secretario de Estado.

Sin persecución policial y con dos detenidos

El titular de Seguridad Pública fue enfático en aclarar que no existía una persecución policial al momento del siniestro.

“No existen antecedentes de que hubiese existido dispositivos policiales en persecución, sino que, por el contrario, los antecedentes de los cuales disponemos es más bien el involucramiento de dos personas que conducían un vehículo, que aparentemente venían de un robo con violencia”, afirmó Cordero.

De acuerdo con la información policial, los dos ocupantes del automóvil fueron detenidos en el lugar, ambos mayores de edad y registran antecedentes penales.

“De las dos personas que se encuentran detenidas, las dos tienen antecedentes policiales y ya se encuentran a disposición de Carabineros”, añadió el ministro.

Por su parte, el teniente coronel Gabriel Villanueva, de la Prefectura Norte de Carabineros, detalló que el niño falleció en el sitio del suceso, mientras que los otros cinco menores lesionados y el adulto conductor fueron trasladados a distintos recintos asistenciales. “No hay más niños en riesgo vital”, confirmó el oficial.