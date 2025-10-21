SUSCRÍBETE
Nacional

Colegio de niño fallecido en Recoleta prepara jornadas de contención y pide mantener intimidad de familia

Los alumnos volverán a clases este miércoles. Comunidad puso globos blancos en el frontis como homenaje al alumno de sexto básico y realizó una velatón.

José NavarretePor 
José Navarrete
Diego Martin

La comunidad del colegio Rafael Sanhueza Lizardi de Recoleta se mantiene consternada por la muerte de Esteban Hermosilla, un niño de 10 años, alumno de sexto básico, que regresaba a su casa en un furgón escolar la tarde de este lunes y murió en el choque con un vehículo que no respetó una señalética y en el que escapaba una banda delictual tras un robo.

Otros cinco niños iban en el furgón y resultaron lesionados.

Según explicaron en un comunicado, “con el fin de coordinar la mejor manera de contener y consolar” a la comunidad educativa, optaron por suspender las clases y todas las actividades programadas para este martes.

Durante la noche realizaron una velatón y organizaron una cadena de oración.

“Todavía es un momento muy reciente”

En un diálogo con la prensa en el establecimiento la mañana de este martes, Fernando Calderón, subdirector de formación del colegio, explicó que esperan que sus estudiantes cuenten con un espacio de reflexión por lo ocurrido.

“Los niños vuelven a clases mañana, pero con jornadas de reflexión y contención”, dijo.

Asimismo, abogó por el respeto a los padres y hermanos del menor fallecido.

Diego Martin

“Vamos a mantener un poco como esa intimidad, porque creo que todavía es un momento muy reciente”, expresó.

Calderón también defendió al conductor del furgón escolar que también resultó lesionado junto a su hija.

“El traslado era seguro. Aquí no hubo una negligencia o una irresponsabilidad del transportista, sino que fue producto de delincuentes que iban arrancando y que impactan el furgón. Entonces, creo que eso es lo que hoy día también más conmociona a la comunidad, producto de que es un tercero irresponsable, con todas estas características además como socioculturales que tienen que ver con la delincuencia, que hacen que finalmente uno de nuestros estudiantes termine fallecido”, lamentó el subdirector del colegio.

Más sobre:PolicialDelincuenciaRecoletaEsteban HermosillaSeguridad

