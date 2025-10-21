Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

El sujeto que conducía el vehículo que chocó un furgón escolar en Recoleta este lunes, manejaba bajo los efectos de las drogas.

Un niño de 10 años que viajaba en el furgón falleció por el impacto y otros cinco resultaron con lesiones, al igual que el transportista y su asistente.

El sujeto escapaba tras cometer un robo y no respetó una señalética de “ceda el paso” en un cruce.

Transeúntes lograron retenerlo y evitar que él y su acompañante escaparan.

En el examen toxicológico de rigor dio positivo por cocaína.

Los detenidos, Iván Esteban Gómez Obreque, de 28 años, y Claudio Enrique Gaete Quiroz, de 31 años, cuentan con un nutrido prontuario policial.

Gómez registra varias aprehensiones por delitos de robos con violencia y por sorpresa, microtráfico, portes de arma blanca, VIF, hurto en supermercado, receptación, robo de accesorios de vehículos, robo en lugar no habitado y apropiación indebida, principalmente en Huechuraba y comunas de la zona oriente.

Gaete, por su parte, mantiene antecedentes por receptación y cuasi delito de lesiones, además de porte de arma blanca.

Los sujetos aceleraron porque eran seguidos por un civil que se percató del robo a una transeúnte. Esa persona también fue detenida por “usurpación de funciones”, al haberse hecho pasar por policía, portando piochas de Carabineros, un bastón retractil y una baliza.