Nacional

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

Adulto mayor portaba piochas de la institución policial, un bastón retractil y una baliza al momento de protagonizar la persecución que culminó con la muerte de un menor de edad. Ya había sido detenido en 2010 por un incidente similar.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Grave accidente de auto y furgón escolar en Recoleta.

Un civil que este lunes persiguió y retuvo a los delincuentes que protagonizaron un grave choque contra un furgón escolar en Recoleta, que terminó con la muerte de un menor de 10 años, fue detenido por Carabineros por el delito de usurpación de funciones, ya que habría portado elementos de la institución policial y pretendido ser un funcionario de la misma durante el hecho.

Cabe recordar que cerca de las 16 horas de hoy, los antisociales protagonizaron un robo con violencia que afectó a una mujer en Av. Perú con Santos Dumont. Tras arrebatarle su teléfono celular, se dieron a la fuga, pero fueron avistados y perseguidos por el hombre, que se encontraba a bordo de su automóvil.

Ya durante la tarde, el teniente coronel Gabriel Villanueva, de la Prefectura Norte de Carabineros, había informado que un civil que había presenciado el delito inicial había comenzado a perseguir a los sujetos, descartando que el choque se hubiera registrado tras una persecución policial, como se especuló inicialmente.

“Al parecer, un ciudadano que andaba en su vehículo por el sector, aprecia este robo con violencia, a la niña que lamentablemente es víctima, y él inicia un seguimiento propio, como ciudadano”, sostuvo la autoridad. Es en esta persecución que los delincuentes se pasan un signo Ceda el Paso, con las lamentables consecuencias ya informadas.

En este sentido, el teniente coronel Villanueva sostuvo que el sujeto en cuestión “mantenía piochas de Carabineros, incluso portaba una cortaba de Carabineros”. Agregó que “le solicité su identificación y no se identifica como miembro de Carabineros de Chile ni tampoco de otra institución”.

Sin embargo, antes había conversado con periodistas apostados en el sitio, con los cuales se identificó como funcionario policial y afirmó que él mismo retuvo a los antisociales en el lugar con esposas que portaba. Además, trascendió que mantenía en su poder una baliza y un bastón retractil.

“Podría ser efectivamente un buen ciudadano que actuó, y gracias a él tenemos detenidos, pero también tenemos la lamentable consecuencia de tener un niño fallecido”, sostuvo el teniente coronel Villanueva.

Más tarde, desde Carabineros confirmaron que el detenido no es funcionario policial ni ha pertenecido a la institución en el pasado. Asimismo, se descartó que sea parte de alguna rama de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, trascendió que el adulto mayor ya había sido detenido por usurpación de funciones durante un incidente similar registrado en 2010.

El civil habló con la prensa tras el fatal choque. Imagen: captura de pantalla.
