Contraloría detecta irregularidades por más de $214 millones en cargas de combustible en la Municipalidad de Coelemu

La Contraloría General de la República (CGR) instruyó la realización de un sumario y formuló reparos por $214.043.347 en contra de la Municipalidad de Coelemu, tras detectar irregularidades en el control de la carga de combustible de vehículos y maquinaria municipal, además de la ausencia de bitácoras de ruta.

Las falencias fueron consignadas en el Informe Final N° 814 de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de Ñuble, que auditó el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de abril de 2025.

Según el desglose del ente contralor, entre febrero de 2024 y abril de 2024 se realizaron 242 cargas de combustible por más de 35 mil litros de bencina, equivalentes a $35.071.469, las que fueron pagadas mediante tarjetas electrónicas de la empresa Copec asociadas a seis vehículos municipales que se encontraban fuera de circulación por desperfectos mecánicos.

En el informe, el organismo fiscalizador advierte que esta situación “no solo deja en evidencia el mal uso de las tarjetas electrónicas asignadas a los vehículos y maquinarias, sino que además el gasto derivado de tales operaciones resulta improcedente, toda vez que no existe certeza del destino para el cual fue utilizado el combustible”.

Durante el mismo período auditado, además, se detectaron inconsistencias entre el consumo estimado de combustible declarado en las bitácoras de ruta y los registros del proveedor, con una diferencia de 95.499 litros, equivalentes a un monto estimado de $97.830.609.

Asimismo, se constató que al menos seis vehículos municipales carecen de bitácoras de ruta que permitan respaldar sus recorridos. En ese contexto, no se encuentra acreditada la carga de 36.448 litros de combustible, equivalentes a $36.623.543.

Adicionalmente, la Contraloría revisó dos camionetas actualmente en circulación, en las que se detectaron diferencias de consumo de, al menos, 1.297 litros.

El informe también advierte que funcionarios municipales -algunos sin autorización para ello- utilizaron tarjetas de combustible, además de detectar registros incompletos, inconsistentes, ilegibles o desactualizados.

Esta situación, según el organismo, “impide realizar un control oportuno y efectivo del uso de los vehículos y del consumo de combustible”, lo que no se ajusta a lo establecido en el artículo 17 del reglamento de administración y uso de vehículos municipales.

En total, se identificaron 989 operaciones asociadas a la carga de 142.929 litros de combustible, por un monto de $141.006.475, que no cuentan con respaldo adecuado en bitácoras de ruta, además de otras operaciones por más de $6 millones sin registro del uso del combustible.

Junto con los reparos financieros, también se detectaron deficiencias en la custodia de las llaves de los vehículos municipales y de las tarjetas de combustible.

Con estos antecedentes, la Contraloría informó que formulará el reparo correspondiente por $214.043.347 a la Municipalidad de Coelemu y remitió los antecedentes al Ministerio Público.

“Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría Regional de Ñuble inició un sumario con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos observados”, agregó el organismo.