SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría detecta irregularidades por más de $214 millones en cargas de combustible en la Municipalidad de Coelemu

    Informe detectó entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de abril de 2025 cargas por miles de litros en vehículos fuera de circulación, diferencias en registros por más de 95 mil litros y falta de control en bitácoras. Antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y se instruyó sumario administrativo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La Contraloría General de la República (CGR) instruyó la realización de un sumario y formuló reparos por $214.043.347 en contra de la Municipalidad de Coelemu, tras detectar irregularidades en el control de la carga de combustible de vehículos y maquinaria municipal, además de la ausencia de bitácoras de ruta.

    Las falencias fueron consignadas en el Informe Final N° 814 de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de Ñuble, que auditó el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de abril de 2025.

    Según el desglose del ente contralor, entre febrero de 2024 y abril de 2024 se realizaron 242 cargas de combustible por más de 35 mil litros de bencina, equivalentes a $35.071.469, las que fueron pagadas mediante tarjetas electrónicas de la empresa Copec asociadas a seis vehículos municipales que se encontraban fuera de circulación por desperfectos mecánicos.

    En el informe, el organismo fiscalizador advierte que esta situación “no solo deja en evidencia el mal uso de las tarjetas electrónicas asignadas a los vehículos y maquinarias, sino que además el gasto derivado de tales operaciones resulta improcedente, toda vez que no existe certeza del destino para el cual fue utilizado el combustible”.

    Durante el mismo período auditado, además, se detectaron inconsistencias entre el consumo estimado de combustible declarado en las bitácoras de ruta y los registros del proveedor, con una diferencia de 95.499 litros, equivalentes a un monto estimado de $97.830.609.

    Asimismo, se constató que al menos seis vehículos municipales carecen de bitácoras de ruta que permitan respaldar sus recorridos. En ese contexto, no se encuentra acreditada la carga de 36.448 litros de combustible, equivalentes a $36.623.543.

    Adicionalmente, la Contraloría revisó dos camionetas actualmente en circulación, en las que se detectaron diferencias de consumo de, al menos, 1.297 litros.

    El informe también advierte que funcionarios municipales -algunos sin autorización para ello- utilizaron tarjetas de combustible, además de detectar registros incompletos, inconsistentes, ilegibles o desactualizados.

    Esta situación, según el organismo, “impide realizar un control oportuno y efectivo del uso de los vehículos y del consumo de combustible”, lo que no se ajusta a lo establecido en el artículo 17 del reglamento de administración y uso de vehículos municipales.

    En total, se identificaron 989 operaciones asociadas a la carga de 142.929 litros de combustible, por un monto de $141.006.475, que no cuentan con respaldo adecuado en bitácoras de ruta, además de otras operaciones por más de $6 millones sin registro del uso del combustible.

    Junto con los reparos financieros, también se detectaron deficiencias en la custodia de las llaves de los vehículos municipales y de las tarjetas de combustible.

    Con estos antecedentes, la Contraloría informó que formulará el reparo correspondiente por $214.043.347 a la Municipalidad de Coelemu y remitió los antecedentes al Ministerio Público.

    “Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría Regional de Ñuble inició un sumario con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos observados”, agregó el organismo.

    Más sobre:Municipalidad de CoelemuContraloríaRegión del ÑubleCargas de combustibleSumario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Departamento de Defensa de EE.UU. rompe relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton

    Aleluya: Pastor Rocha conquista Viña con su sátira al culto evangélico y a la velocidad de un Reel

    Karen Doggenweiler y Rafael Araneda hacen mea culpa por polémico corte a Asskha Sumathra: “Podríamos haberlo hecho mejor”

    Pastor Rocha político y evangélico: los chistes a Piñera, Boric y Kast en su show en Viña 2026

    El Senado argentino despacha a ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei

    “Jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical”: la áspera relación de Ana Tijoux con el Festival de Viña

    Lo más leído

    1.
    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    2.
    El desaire final de Boric a víctimas de DD.HH. que derivó en denuncia ante la Corte IDH por no cumplir sentencia internacional

    El desaire final de Boric a víctimas de DD.HH. que derivó en denuncia ante la Corte IDH por no cumplir sentencia internacional

    3.
    Valparaíso: realizan evacuaciones por incendios forestales en Nogales y El Tabo

    Valparaíso: realizan evacuaciones por incendios forestales en Nogales y El Tabo

    4.
    Contraloría objeta contratación de exfiscal Guerra como asesor de municipalidades y ordena abrir sumario en Providencia

    Contraloría objeta contratación de exfiscal Guerra como asesor de municipalidades y ordena abrir sumario en Providencia

    5.
    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Contraloría detecta irregularidades por más de $214 millones en cargas de combustible en la Municipalidad de Coelemu
    Chile

    Contraloría detecta irregularidades por más de $214 millones en cargas de combustible en la Municipalidad de Coelemu

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    Adolescente de 16 años en riesgo vital tras ser baleado en intento de encerrona en Maipú

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos
    Negocios

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo tras su eliminación del BCI Seguros ChileOpen: “Puede ser que haya pesado un poco el cansancio”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo tras su eliminación del BCI Seguros ChileOpen: “Puede ser que haya pesado un poco el cansancio”

    La Serena derrota de visita a Cobresal y complica aún más a la U en la tabla de posiciones

    Alejandro Tabilo cae con el sólido Sebastián Báez y el BCI Seguros ChileOpen queda sin nacionales

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Aleluya: Pastor Rocha conquista Viña con su sátira al culto evangélico y a la velocidad de un Reel
    Cultura y entretención

    Aleluya: Pastor Rocha conquista Viña con su sátira al culto evangélico y a la velocidad de un Reel

    Karen Doggenweiler y Rafael Araneda hacen mea culpa por polémico corte a Asskha Sumathra: “Podríamos haberlo hecho mejor”

    Pastor Rocha político y evangélico: los chistes a Piñera, Boric y Kast en su show en Viña 2026

    El Departamento de Defensa de EE.UU. rompe relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton
    Mundo

    El Departamento de Defensa de EE.UU. rompe relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton

    El Senado argentino despacha a ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango