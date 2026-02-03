SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Coquimbo fue la región más afectada: CGE reporta 420 kilómetros de cable robado en 2025

    Desde la distribuidora indican que las cifras muestran un récord en cantidad de delitos, duplicando los ocurridos en 2024, tanto en eventos como en cantidad de cobre sustraído.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La empresa distribuidora de energía eléctrica CGE informó que se vieron afectados por el robo de 420 kilómetros de cable durante 2025.

    La compañía presta servicio a más de 3,3 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.

    Según datos de la empresa, entre enero y diciembre de 2025, se registraron 1.426 eventos de robo de cable a lo largo de su zona de concesión, contabilizando en total 420.922 metros de conductor eléctrico sustraído desde sus instalaciones de distribución y transmisión, con el consiguiente daño asociado por la destrucción de postes, transformadores e infraestructura clave para el servicio.

    Desde la distribuidora indican que estas cifras muestran un récord en cantidad de delitos, duplicando los ocurridos en 2024, tanto en eventos como en cantidad de cobre sustraído.

    Durante 2024 hubo 774 eventos en los que se produjo el robo de 225 kilómetros de cable.

    “Lamentablemente, el 2025 marcamos un nuevo récord en este tipo de delitos, lo que es muy preocupante. Para tener una dimensión física de lo que esto representa, los metros de cable robado desde las instalaciones de distribución y transmisión de CGE, equivalen a la distancia entre Santiago y Ovalle o Santiago y Chillán”, explicó el director de Operaciones de CGE, Víctor Balbontín.

    Balbontín sostuvo que “es necesario que las autoridades refuercen medidas y las penas ante un delito que ha cambiado su comportamiento”.

    “Nosotros como compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas”, planteó, afirmando que los delitos se han vuelto más violentos y recurrentes, protagonizados por grupos organizados que usan equipamiento como camiones y que actúan armados.

    La empresa precisa que estos robos tuvieron como consecuencia que 265.487 de sus clientes vieron afectada la calidad y continuidad de su suministro eléctrico, producto de los extensos trabajos que deben realizar para reponer la infraestructura dañada.

    En 2025, CGE desembolsó más de 5.570 millones de pesos en la reparación de instalaciones afectadas por este tipo de delito.

    Las regiones con una mayor cantidad de cable robado fueron Coquimbo (137.687 metros de cable robado), Maule (63.177 metros), y Biobío (45.494metros).

    Luego aparecen las regiones Metropolitana (38.675 metros), O’Higgins (28.506 metros) y Tarapacá (27.945 metros).

    Más atrás se ubican Antofagasta (26.964 metros), Ñuble (21.149 metros), Arica y Parinacota (14.622 metros), Atacama (13.653 metros), y Valparaíso (3.050 metros).

    En La Araucanía no se registraron episodios.

    Más sobre:PolicialRobo de cables

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una marca francesa

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Suprema acoge recurso y ordena a Fonasa estudiar ingreso de pareja del mismo sexo a programa de fertilización asistida

    El nudo que complica la conformación del comité político de Kast

    La Moneda activa último intento por salvar su reforma política

    Lo más leído

    1.
    Introducen cambios al Servicio Militar desde 2026: habrá dos acuartelamientos al año y subirá el ingreso mensual

    Introducen cambios al Servicio Militar desde 2026: habrá dos acuartelamientos al año y subirá el ingreso mensual

    2.
    Cathy Barriga y “Capitán Yáber para mujeres” en San Joaquín: “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”

    Cathy Barriga y “Capitán Yáber para mujeres” en San Joaquín: “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”

    3.
    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    4.
    Rapa Nui rechaza propuesta del gobierno que la separaba administrativamente de Valparaíso y creaba gobierno especial en la isla

    Rapa Nui rechaza propuesta del gobierno que la separaba administrativamente de Valparaíso y creaba gobierno especial en la isla

    5.
    Dos fiscales fueron apartados de la investigación y Orrego figura como imputado: las claves del caso ProCultura

    Dos fiscales fueron apartados de la investigación y Orrego figura como imputado: las claves del caso ProCultura

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU
    Chile

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Suprema acoge recurso y ordena a Fonasa estudiar ingreso de pareja del mismo sexo a programa de fertilización asistida

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una marca francesa
    Negocios

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una marca francesa

    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    Riesgo empresarial sube levemente en el cuarto trimestre, pero promedio 2025 muestra caída

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”
    El Deportivo

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    La dura sentencia de Claudio Borghi sobre la Liga de Primera: “El campeonato chileno es una vergüenza”

    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)
    Cultura y entretención

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    ¿Qué esperar de El diablo viste a la moda 2?: el regreso de un clásico que marcó una generación

    Neftlix lanza tráiler de Stranger Things: Tales from ‘85: nuevo spin-off animado en Hawkins

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU
    Mundo

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    España se suma a ofensiva contra las redes sociales: se prohibirán hasta los 16 años y será delito manipular el algoritmo

    Macron revela que hay “discusiones técnicas” en marcha para que Europa retome el contacto con Rusia

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?