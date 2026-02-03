Coquimbo fue la región más afectada: CGE reporta 420 kilómetros de cable robado en 2025

La empresa distribuidora de energía eléctrica CGE informó que se vieron afectados por el robo de 420 kilómetros de cable durante 2025.

La compañía presta servicio a más de 3,3 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.

Según datos de la empresa, entre enero y diciembre de 2025, se registraron 1.426 eventos de robo de cable a lo largo de su zona de concesión, contabilizando en total 420.922 metros de conductor eléctrico sustraído desde sus instalaciones de distribución y transmisión, con el consiguiente daño asociado por la destrucción de postes, transformadores e infraestructura clave para el servicio.

Desde la distribuidora indican que estas cifras muestran un récord en cantidad de delitos, duplicando los ocurridos en 2024, tanto en eventos como en cantidad de cobre sustraído.

Durante 2024 hubo 774 eventos en los que se produjo el robo de 225 kilómetros de cable.

“Lamentablemente, el 2025 marcamos un nuevo récord en este tipo de delitos, lo que es muy preocupante. Para tener una dimensión física de lo que esto representa, los metros de cable robado desde las instalaciones de distribución y transmisión de CGE, equivalen a la distancia entre Santiago y Ovalle o Santiago y Chillán”, explicó el director de Operaciones de CGE, Víctor Balbontín.

Balbontín sostuvo que “es necesario que las autoridades refuercen medidas y las penas ante un delito que ha cambiado su comportamiento”.

“Nosotros como compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas”, planteó, afirmando que los delitos se han vuelto más violentos y recurrentes, protagonizados por grupos organizados que usan equipamiento como camiones y que actúan armados.

La empresa precisa que estos robos tuvieron como consecuencia que 265.487 de sus clientes vieron afectada la calidad y continuidad de su suministro eléctrico, producto de los extensos trabajos que deben realizar para reponer la infraestructura dañada.

En 2025, CGE desembolsó más de 5.570 millones de pesos en la reparación de instalaciones afectadas por este tipo de delito.

Las regiones con una mayor cantidad de cable robado fueron Coquimbo (137.687 metros de cable robado), Maule (63.177 metros), y Biobío (45.494metros).

Luego aparecen las regiones Metropolitana (38.675 metros), O’Higgins (28.506 metros) y Tarapacá (27.945 metros).

Más atrás se ubican Antofagasta (26.964 metros), Ñuble (21.149 metros), Arica y Parinacota (14.622 metros), Atacama (13.653 metros), y Valparaíso (3.050 metros).

En La Araucanía no se registraron episodios.