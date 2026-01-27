SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cordero advierte que es “complejo” creer que se puede trasladar “simplemente” un modelo como el de El Salvador a Chile

    El secretario de Estado señaló que es "controvertido" querer instaurar la forma y modo en que lo ha hecho el país centroamericano en la realidad chilena.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago, 05 de Noviembre de 2025. Presidente Gabriel Boric junto a autoridades de seguridad, informan los resultados de la Operacion Fortaleza 3, operativo interpolicial a nivel nacional para desbaratar bandas de crimen organizado y profugos de la justicia Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que, en cuanto a experiencias comparadas de cómo enfrentar al crimen organizado, es complejo que “uno creyera que puede trasladar pura y simplemente un modelo de esas características”.

    Esto en el marco de la gira internacional que realiza el presidente electo, José Antonio Kast, donde el secretario de Estado fue consultado en radio Infinita sobre su opinión al respecto y las reuniones sobre seguridad que mantiene el futuro mandatario y su equipo con administraciones de gobiernos.

    En ese sentido, precisó que: “Yo creo que los países pueden mirar las experiencias comparadas que deseen. Siempre que uno observa experiencias comparadas, tiene que tener cuidado con dos cosas. La primera es que no son replicables los supuestos fácticos”.

    “Lo que pasa es que, cuando uno analiza experiencias comparadas, en verdad la pregunta que genuinamente uno trata de abordar es qué dilemas enfrentaron esos países para tomar decisiones de un determinado tipo, aunque exactamente la situación no sea replicable, en el fondo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las visitas a los países tienen sentido en ese propósito", explicó el ministro.

    Otra cosa distinta es si uno las erige como modelos a seguir, que yo creo que son dos cosas sustancialmente distintas. Y el caso de El Salvador es controvertido. Es controvertido no solo por la forma y modo en que se han ejercido las atribuciones, sino que es controvertido por otra serie de cuestiones”, agregó Cordero.

    Incluso, el secretario de Estado recordó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió en su momento que la forma en que se enfrentó este tipo de situación contra el crimen organizado “solo se explica en El Salvador”.

    “Son, creo yo, dinámicas que enfrentan los países y que uno tiene que tratar de distinguir muy adecuadamente para poder abordar las experiencias sin entender que son replicables en nuestro país”, añadió.

    Yo creo que lo complejo es que uno creyera que puede trasladar pura y simplemente un modelo de esas características. En el caso de la experiencia de El Salvador, hay otros aspectos que uno también debe tener presentes, ya que es un sistema que ha descansado en el último tiempo solo sobre la competencia de excepción. Y eso lo hace un caso especialmente delicado desde el punto de vista de su desempeño y resultado”, sentenció.

