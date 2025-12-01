Cordero remarca entrada en vigor de Ley de Seguridad Privada y destaca su rol como “coadyuvante en materia de seguridad pública”

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó durante la mañana de este lunes la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada apuntando que reconoce a la seguridad privada como “un mecanismo de colaboración y coadyuvante en materia de seguridad pública".

Cabe recordar que la nueva Ley de Seguridad Privada, que entró en vigor el pasado 28 de noviembre, reemplaza y actualiza una serie de normas que hasta ahora se encontraban dispersas en diferentes leyes y decretos, pasando las atribuciones de regulación a la Subsecretaría de Prevención del Delito.

“Uno de los cambios más significativos de la ley de seguridad privada es cambiar, esencialmente, el ente regulador. La Subsecretaría de Prevención del Delito pasa a ser el principal regulador y el que tiene competencias de autorización en muy distintos ámbitos en materia de seguridad privada”, apuntó Cordero.

Cordero además destacó que “la consecuencia de todo eso es reconocer en la seguridad privada un mecanismo de colaboración y coadyuvante en materia de seguridad pública, de ahí, por lo tanto, que la ley establezca obligaciones concurrentes en ese proceso, como por ejemplo las obligaciones de denuncia que son muy significativas en este ámbito”.

El ministro además abordó a los eventos masivos -sobre las 3.000 personas- que ahora pasan a estar regulados por esta ley, señalando que “esto no solo está asociado a seguridad privada en términos de qué tipo de resguardos deben tener ese tipo de eventos masivos, asociado, entre otras, a las personas que concurren a grandes aglomeraciones de público, sino que también tiene que ver con la forma y modo en que planificamos la ciudad y planificamos los servicios policiales”.

“La nueva ley de seguridad privada impone plazos muy exigentes, que en segundo lugar impone obligaciones, no solo para la organización, sino que también para los establecimientos", añadió.

Finalmente, según apuntó Cordero, “Esta ley es muy relevante para la seguridad pública, como mecanismo coadyuvante, pero creo que también, desde el punto de vista del desarrollo de mercados, es una ley muy significativa para el desarrollo más sofisticado del mercado de la seguridad privada en nuestro país”.