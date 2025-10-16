Cortan tránsito en Av. Grecia por grupo de personas manifestándose en paso sobre nivel
Carabineros y Bomberos se encuentran ya en el lugar atendiendo la situación. Debido ha este hecho se reporta una alta congestión en la zona.
Esta mañana se registra un corte de tránsito en Avenida Grecia debido a un grupo de deudores habitacionales que protestan en la zona de la Rotonda Grecia, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.
De este grupo de manifestantes, cuatro se han colgado de un paso sobre nivel exigiendo la presencia de las autoridades.
De acuerdo a Transporte Informa en tanto, el hecho ha provocado una una restricción de pistas en Av. Grecia al poniente, a la altura de la Rotonda Grecia.
El GOPE de Carabineros trabaja en el lugar, mientras que Bomberos por su parte ha despachado tres compañías para atender la emergencia.
Debido a este hecho se advierte una alta congestión en toda la rotonda y llaman a optar por rutas alternativas.
