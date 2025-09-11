SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Corte de Antofagasta suspende tramitación del desafuero de Orrego mientras se discute trasladar caso a Santiago

La decisión fue tomada por el pleno del tribunal de alzada del norte con el objetivo de no pasar al fondo sin antes resolver la pugna de competencia presentada por la defensa del gobernador.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Durante la tarde de este jueves, según fuentes judiciales, a los intervinientes de la arista del caso ProCultura que tiene como imputado al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se les notificó una resolución del pleno de la Corte de Antofagasta que congelará -por el momento- el asunto.

La decisión fue tomada en un pleno extraodinario del tribunal de alzada de la región de Antofagasta, luego de que los ministros fueran notificados que la defensa de Orrego -representada por los abogados Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego- presentó un incidente para discutir la competencia del caso.

Eso quiere decir que la defensa de la autoridad regional quiere que el desafuero sea resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y no en la jurisdicción del norte.

Dado que no se podrá pasar al fondo del desafuero mientras no se resuelva la competencia, los ministros de la Corte de Antofagasta -cuyo pleno fue integrado por los ministros Hernán Cárdenas, Dinko Franulic, Juan Opazo, Eric Sepúlveda, Jaime Rojas y la minista Jasna Pavlich- tomó la decisión de suspender mientras tanto la tramitación del procedimiento de desafuero.

Antes de suspender el asunto, el mismo pleno ya había fijado fecha para la audiencia donde se discutiría la petición del Ministerio Público, la cual quedó calendarizada, en ese entonces, para el lunes 6 de octubre a las 9.00 de la mañana.

Parte de los argumentos de la defensa para intentar traer el caso a Santiago, tiene que ver con que previamente hubo una serie de medidas intrusivas cuya autorización judicial fue pedida en tribunales penales con jurisdicción en Santiago.

Ese fue el caso, por ejemplo, del frustrado requerimiento que hizo el fiscal Carlos Palma a ese tribunal penal para allanar las dependencias de la Gobernación Metropolitana.

Lo mismo ocurrió, meses después, cuando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, requirió el alzamiento del secreto bancario del excamarada democratacristiano. Una petición que finalmente fue concedida.

Más sobre:Corte de Apelaciones de AntofagastaClaudio OrregoGobernación MetropolitanaFiscalíaProCultura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra Qatar pero evita mencionar a Israel

Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

Encargado de seguridad de Matthei adelanta que en su gobierno las fuerzas de orden y seguridad tendrán “un respaldo fuerte, pero no ciego”

Netanyahu firma un plan de asentamientos que divide Cisjordania: “No habrá un Estado palestino”

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Asociación de Municipios Rurales tiene nuevo directorio: alcalde de Paine será su presidente por tres años

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Corte de Antofagasta suspende tramitación del desafuero de Orrego mientras se discute trasladar caso a Santiago
Chile

Corte de Antofagasta suspende tramitación del desafuero de Orrego mientras se discute trasladar caso a Santiago

Encargado de seguridad de Matthei adelanta que en su gobierno las fuerzas de orden y seguridad tendrán “un respaldo fuerte, pero no ciego”

Asociación de Municipios Rurales tiene nuevo directorio: alcalde de Paine será su presidente por tres años

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros
Negocios

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú
Tendencias

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura
El Deportivo

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés
Cultura y entretención

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra Qatar pero evita mencionar a Israel
Mundo

Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra Qatar pero evita mencionar a Israel

Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

Netanyahu firma un plan de asentamientos que divide Cisjordania: “No habrá un Estado palestino”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud