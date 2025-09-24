Corte Suprema confirma la inadmisibilidad de recurso contra dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la resolución de inadmisibilidad del recurso de reposición que presentó la Orden de los Dominicos, sostenedora del Colegio Santo Domingo de Guzmán ubicado en la región de Valparaíso, en contra del dictamen N°75 de la Superintendencia de Educación.

La acción prohíbe impedir la renovación de matrícula a estudiantes que estén “morosos” en establecimientos de financiamiento compartido. Esto bajo ciertos parámetros que establece el dictamen.

Por ello, la Orden de los Dominicos presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso la acción judicial el 22 de agosto en contra de la resolución de la Superintendencia de Educación acusando vulneraciones a la garantía constitucional de la libertad de enseñanza, el derecho de propiedad y la libertad de empresa.

El tribunal en aquella ocasión señaló que "se declara inadmisible el recurso de protección interpuesto“.

Y este miércoles la Suprema confirmó la decisión.

La Corte expresó que “atendido el mérito de los antecedentes, considerando que la acción de protección tiene por objeto resolver afectaciones concretas y, apareciendo de los dichos del propio recurrente que el acto impugnado podría solo eventualmente afectar a la institución recurrente, sin que se señalen hechos que puedan constituir una vulneración actual a garantías de las mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, visto lo dispuesto en el numeral 2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se declara inadmisible el recurso de protección interpuesto”.