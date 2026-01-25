Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

La compañía Enel anunció un corte de energía programado para este domingo 25 de enero en la Región Metropolitana, el cual afectará a distintos sectores de seis comunas de Santiago.

Según detalló la empresa, la suspensión del suministro se extenderá por hasta ocho horas , dependiendo del punto específico, y forma parte de trabajos destinados a mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizar labores de mantenimiento y conectar nuevos clientes a la red.

En ese sentido las comunas que registrarán interrupciones son Lampa, Lo Barnechea, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Estación Central y Lo Prado.

Desde Enel precisaron que los cortes no abarcarán a las comunas completas, sino que se aplicarán por sectores determinados. Para ello, la compañía habilitó en su sitio web mapas interactivos donde los usuarios pueden revisar las zonas específicas que se verán afectadas y los horarios estimados de reposición.

Dónde afectarán los cortes

Pedro Aguirre Cerda

Maipú

Lo Prado

Lo Barnechea

Lampa

Estación Central