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    Corte de Santiago ordena indemnizar a familiares de Álex Núñez, fallecido en 2019 tras presunta golpiza policial en Maipú

    Tribunal fijó en $130 millones el monto total de la indemnización a la exseñora del trabajador y a sus tres hijos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $130.000.000 el monto de la indemnización que el Estado chileno deberá pagar a la excónyuge e hijos biológicos de Álex Andrés Núñez Sandoval, trabajador que falleció tras una golpiza, atribuida a efectivos de Carabineros, que se registró en las cercanías de la estación Del Sol de la Línea 5 de Metro de Santiago, cerca de las 20.00 horas del 20 de octubre de 2019.

    Núñez murió en la ex Posta Central, dos días después del ataque.

    En un fallo unánime divulgado este martes, la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán Crisosto y María Inés Lausen y el abogado Jorge Gómez– confirmó una sentencia impugnada, dictada por el Vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago.

    El tribunal indicó que el informe de autopsia en sus conclusiones constata que la causa de muerte es un traumatismo encéfalo craneano sin ahondar en lo que habría ocurrido en caso de haberse adelantado la asistencia médica.

    Esto, porque el Consejo de Defensa del Estado alegó que la víctima no acudió al recinto asistencial y su familia tampoco lo forzó a ir, inmediatamente, tras la golpiza.

    “Además, el hecho de haberse encontrado fuera de su domicilio, en horario de toque de queda, ese hecho, por sí solo, no permite dar por acreditada la falta de causalidad como pretende el demandado. Así las cosas, no es posible ni acoger las referidas excepciones ni acceder a las subsidiarias de reducción sustantiva del monto de los daños por culpa de la víctima y de los demandantes”, plantea el fallo.

    Asimismo, el fallo dice que “en lo referente al monto del daño, éste se evaluará prudencialmente, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon el deceso de la víctima, lo que naturalmente produce afectación y dolor y las secuelas psicológicas que alteraron y siguen alterando la vida de los demandantes”.

    Por tanto, se confirmó la sentencia apelada de 28 de agosto de 2025, dictada por el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de esta ciudad, con declaración que se rebaja el monto que el Fisco deberá pagar por concepto de daño moral, a cada uno de sus tres hijos, a la suma de $40.000.000 y a Natalia Alejandra Pérez Velasco, la excónyuge de la víctima y de la que se había separado ocho años antes de los hechos, la suma de $10.000.000.

    En la investigación del Ministerio Público sobre el caso, un amigo de la víctima declaró que vio a efectivos de Fuerzas Especiales golpeando a Núñez y un carabinero dio cuenta que los involucrados “se pusieron de acuerdo para que coincidieran las versiones”.

    Más sobre:18-OÁlex NúñezCarabinerosCorte de Apelaciones de Santiago

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