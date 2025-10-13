Corte mantiene prisión preventiva para exsuboficial FACH formalizada por tráfico de ketamina

La Corte de Apelaciones de Iquique decretó que se mantenga en prisión preventiva la ex cabo primero de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) María Fernanda Rebolledo Díaz, investigada por su participación en el intento de envío de cuatro kilos de ketamina desde la Base Aérea Los Cóndores a Santiago.

“El día de hoy se realizaron los alegatos ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique respecto del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, luego que el Juzgado de Garantía sustituyera la prisión preventiva de la imputada en el caso FACH. Acogiendo la tesis presentada por la unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, el tribunal de alzada resolvió mantener la prisión preventiva de la imputada, señalando que no existen nuevos antecedentes que hagan varias las circunstancias procesales de la imputada”, explicó la jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Marcela Tapia.

En el fallo, los ministros señalaron que en la investigación realizada hasta ahora se mantiene la participación que se atribuye a la imputada.

Según la resolución, sus más de quince años de servicio y sus funciones como jefa de cabina, le imponían a la imputada un conocimiento acabado de los estrictos protocolos de seguridad para el traslado de carga en vuelos institucionales, protocolos que “deliberadamente omitió”.

La Corte de Apelaciones expuso que, dada la gravedad del delito, la gran cantidad de droga incautada y la forma de comisión, se concluye que la libertad de la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad.

De esta forma, los cinco exfuncionarios imputados por tráfico de drogas que son investigados por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá se mantienen privados de libertad.