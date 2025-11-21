BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    En el escrito del máximo tribunal, la Suprema establece que la investigación de la Fiscalía por el presunto fraude al Fisco cometido por el futuro senador por la Región de Aysén "tiene mérito y es plausible".

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    El diputado Miguel Angel Calisto Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

    Un total de 11 páginas tiene la sentencia que dictó este viernes la Corte Suprema respecto al desafuero del actual diputado y electo senador Miguel Ángel Calisto (Ind.- FRVS). El futuro senador por la Región de Aysén es investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de fraude al Fisco, indagatoria que inició antes de que fuera electo el pasado domingo 16 de noviembre como representante en la Cámara Alta.

    El escrito del máximo tribunal entrega las razones y la argumentación por la cual la Suprema confirmó la resolución de la Corte de Coyhaique, tribunal de alzada que el pasado 29 de septiembre acogió el requerimiento de la Fiscalía Regional de Aysén para desaforar al parlamentario.

    La resolución de la Suprema contó con 13 votos a favor y dos en contra, específicamente el de los ministros Diego Simpertigue y Jean Pierre Matus, quienes estuvieron por revertir la resolución y rechazar el desafuero de Calisto.

    El escrito comienza con la imputación realizada por la Fiscalía, la que expuso en su solicitud de desafuero que se acusa al diputado de defraudar al Fisco en $103.664.697 luego de que contratara a Carla Graf, una supuesta asesora que nunca habría realizado las funciones por las que se le contrató como parte del equipo de Calisto en la Cámara de Diputados. Graf, sería cercana al futuro senador, al ser pareja de un amigo. Posteriormente, se detallan los medios de prueba que presentó la Fiscalía Regional de Coyhaique para requerir el desafuero.

    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El fallo de la Suprema

    Más adelante en su resolución, el máximo tribunal determina que para resolver un desafuero “no se requiere en esta etapa la comprobación del delito en toda su estructura, así como tampoco corroborar la participación en términos equiparables a una decisión sobre el fondo del asunto, por cuanto ello importaría un prejuzgamiento de aquello que tendrá que ventilarse en la sede penal correspondiente”.

    Lo que ha de ponderarse en este antejuicio es el mérito y la plausibilidad de la imputación que formula el Ministerio Público, bastando para acceder al desafuero que concurran antecedentes que justifiquen la existencia de un ilícito e indicios suficientes de participación que hagan plausible la formación de causa, quedando la decisión sobre el fondo del asunto al resultado del juicio penal”, agrega.

    Respecto al caso, la Suprema resuelve que "al examinar los antecedentes hasta aquí recabados en la carpeta investigativa se aprecia que la imputación formulada por el ministerio público tiene mérito y es plausible (...) en definitiva, estos antecedentes permiten superar el control de plausibilidad de la imputación que el Ministerio Público formula en torno a la existencia de un ilícito y participación del diputado señor Miguel Ángel Calisto para la formación de causa en su contra; sin perjuicio, ciertamente, de lo que se resuelva en el juicio penal".

    DIPUTADO MIGUEL ANGEL CALISTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Sobre los argumentos de la defensa, el máximo tribunal señala que estas “exceden el control de plausibilidad que se exige en esta etapa de antejuicio, pues se orientan más bien a explicar el fondo de la cuestión debatida y justificar los hechos imputados (...) estas explicaciones no desvirtúan la plausibilidad y seriedad de la imputación formulada por el ministerio público, sino más bien apuntan a entregar una justificación que contrarrestaría la configuración del ilícito, y lo cierto es que tales argumentaciones de fondo han de ser dilucidadas en la etapa procesal que corresponda, pues ahondar en ellas en esta fase previa importaría adelantar un juzgamiento que excede el propósito de este antejuicio de desafuero”.

    “Lo razonado lleva a concluir que la resolución en alzada se ajusta a los parámetros de convencimiento preliminar requerido en esta fase previa de desafuero, estimándose que los antecedentes están revestidos de seriedad y plausibilidad para dar lugar a la formación de causa respecto de la persona aforada, sin perjuicio de lo que se resuelva en el juicio penal”, concluye.

    Más sobre:Miguel Ángel CalistoFiscalíaCorte SupremaAysénDesafuero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a venezolano vinculado a homicidio ocurrido la madrugada del jueves en Estación Central

    Por altas temperaturas y baja humedad: emiten alerta preventiva por amenaza de incendios forestales en dos regiones del país

    Trump dice que Mamdani será un “excelente alcalde” de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca

    Armada entrega el primer carro de Bomberos en archipiélago de Juan Fernández

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

    Simpertigue se defiende y entrega sus “aclaraciones” sobre puntos que le cuestionan en la llamada trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    4.
    Balbi El Chamako: nuevo integrante del renovado comando de Jara mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar

    Balbi El Chamako: nuevo integrante del renovado comando de Jara mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar

    5.
    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Detienen a venezolano vinculado a homicidio ocurrido la madrugada del jueves en Estación Central
    Chile

    Detienen a venezolano vinculado a homicidio ocurrido la madrugada del jueves en Estación Central

    Por altas temperaturas y baja humedad: emiten alerta preventiva por amenaza de incendios forestales en dos regiones del país

    Armada entrega el primer carro de Bomberos en archipiélago de Juan Fernández

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza
    Negocios

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    En vivo: Limache enfrenta a Unión Española, Iquique recibe a Cobresal y Audax vs. Everton en jornada clave por el descenso
    El Deportivo

    En vivo: Limache enfrenta a Unión Española, Iquique recibe a Cobresal y Audax vs. Everton en jornada clave por el descenso

    Clemente Montes deja en suspenso su continuidad en la UC: “Quiero salir de la mejor manera”

    La emoción de Pablo Lemoine antes del test match de los Cóndores frente a Italia: “Es una oportunidad increíble”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025
    Cultura y entretención

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho

    Se reeditan en vinilo los discos de los años 2000 de Los Tres

    Trump dice que Mamdani será un “excelente alcalde” de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca
    Mundo

    Trump dice que Mamdani será un “excelente alcalde” de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca

    Trump da ultimátum a Zelensky: debe aceptar plan de paz para Ucrania en una semana

    Antonio Cazorla Sánchez, historiador: “La derecha española tiene una relación muy ambigua con el franquismo”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios