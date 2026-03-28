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    Crimen de inspectora en Calama: suspenden clases en colegio y Mineduc pone énfasis en Ley de Convivencia Escolar

    El proyecto permitiría a los colegios la instalación de pórticos en las entradas para detectar armas y otros elementos peligrosos, según adelantó la titular de Educación, María Paz Arzola.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    PEDRO TAPIA/ATON CHILE

    Este sábado, las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert y de Educación María Paz Arzola se reunieron con diversas autoridades en la Delegación Presidencial El Loa a raíz del homicidio de una inspectora en un colegio de Calama este viernes.

    También participó de esta instancia el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

    Tras el encuentro la ministra Arzola dijo que las clases serán suspendidas en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, lugar en que ocurrieron los hechos y que la vuelta será gradual.

    También señaló que como Ministerio avanzarán en “orientaciones y reglamentos para que una vez que se promulgue la Ley Convivencia Escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos”.

    Además, dijo que este mismo proyecto en una segunda etapa podría permitir el apoyo en seguridad en los colegios.

    Las autoridades llegaron hasta la ciudad de Calama el mismo día en que se conocieron los antecedentes del ataque del alumno de 18 años, identificado como Hernán Meneses, que dio muerte a la inspectora María Victoria Reyes de 59 años.

    Según testigos, el hecho ocurrió después de que la funcionaria intentó detener una agresión del atacante contra otro estudiante. Otras versiones indican que el objetivo habría sido la propia inspectora desde el inicio.

    Asimismo, al menos tres alumnos menores de edad y una paradocente también resultaron heridos al tratar de detener al agresor, quien además de portar un machete, también llevaba entre sus pertenencias otras navajas, spray pimienta, diluyente sintético y una luma.

    Meneses hoy será formalizado en el Juzgado de Garantía de Calama por homicidio consumado y frustrado.

    La ministra Arzola dijo que a partir del lunes se tiene pensado un apoyo a los funcionarios del Instituto Obispo Silva Lazaeta con psicólogos y en la semana siguiente a esa podrían regresar los estudiantes.

    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en tanto dijo que “lo que nos importa es tomar medidas oportunas, rápidas, para que esto no se vuelva a repetir, transmitir mis condolencias a la familia de la inspectora y a todos los establecimientos educacionales”.

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    Más sobre:CalamaMaría Paz ArzolaEducaciónTrinidad SteinertConvivencia EscolarJuzgado de Garantía de Calama

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