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    Video en YouTube y posteo en Instagram: las huellas digitales del fatal ataque en colegio de Calama

    El sujeto de 18 años dio muerte a una inspectora e hirió a una segunda trabajadora y a tres estudiantes durante el ataque en el Instituto Obispo Silva Lazaeta.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Instituto Obispo Lezaeta, en Calama

    Una serie de publicaciones en plataformas digitales que serían del atacante y asesino de una inspectora del Instituto Obispo Silva Lazaeta, en la comuna de Calama, darían cuenta de una planificación previa de la tragedia ocurrida durante esta mañana en el centro educacional.

    Y si bien no ha trascendido la identidad del sujeto de 18 años que dio muerte a la mujer de 59 años, dejó herida a una segunda trabajadora del recinto e hirió a tres estudiantes, hay una serie de publicaciones vinculadas al autor del hecho, quien fue detenido en flagrancia y trasladado hasta la Comisaría de Calama.

    Según trascendió, una canal de Youtube y un perfil de Instagram serían del autor, donde dejó rastros de lo que terminaría en la fatal escena vista dentro del recinto.

    En la plataforma de videos, en el canal "hwyrup201“, durante esta mañana, habría aparecido un misterioso video, titulado Ataque en el Instituto Lazaeta, donde se usaron dos imágenes: la fachada del recinto y finalmente una fotografía de quien sería el autor del hecho.

    También llama la atención un fragmento de una canción en inglés de un autor aún desconocido, que al español dice: “Siempre estoy tirado por ahí solo, ya no siento nada, creo que no tengo remedio. Maldita sea, matando a todos estos policías, estoy perforando sus cerebros. Les disparo a todos estos malditos perdedores. ¿Cómo me llamaron siempre? Loco”.

    La letra continuaba con “soy un perdedor, que le dispara a los niños, pero soy feliz en una tumba, así que supongo que lo disfrutaré”.

    Asimismo, en el registro que posteriormente fue eliminado, se leía en la descripción del video se leía: “Dies Israe 27/03”. Según la Real Academia Española, la expresión corresponde a una “secuencia latina que se recitaba en las misas de difuntos“.

    Asimismo, en el perfil de Instagram que se sindica al individuo de 18 años, también bajo el usuario "hwyrup“, apareció temprano una imagen de un sujeto encapuchado, que sostenía un cuchillo y lo situaba en el pecho de un peluche.

    El posteo -ya bajado de la red social- estaba acompañado de la lectura “to whom it may concern…”, (en español, a quien le interese).

    Atacante colegio de Calama en Instagram.

    Durante la tarde, también se expuso la peligrosidad del autor del ataque, quien portaba múltiples insumos que iban a ser empleados en la agresión.

    El programa La tarde es nuestra, de Canal 13, exhibió que la mochila del estudiante transportaba dos cuchillos, una caja de fósforos, una máscara, cinta adhesiva, candados, otro bolso y alimentos.

    También portaba una pistola de agua que en su contenedor tenía líquido acelerante.

    Objetos que portaba el atacante en colegio de Calama.
    Más sobre:CalamaInstituto Obispo Silva LazaetaAtaqueEstudianteInstagramYoutube

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