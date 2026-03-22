Tras protagonizar un “tour delictual” en diferentes comunas de la capital, que incluyó al menos dos robos con violencia en vehículos motorizados, cuatro menores de edad fueron detenidos por personal del Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros.

El procedimiento policial permitió la incautación de armas de fogueo y la recuperación de teléfonos celulares, diferentes especies sustraídas y los dos automóviles de las víctimas, con sus llaves.

Los delitos se cometieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Iniciaron con robos en Ñuñoa y concluyeron con detenciones en San Bernardo y Peñalolén.

El inicio de una frenética noche, en Ñuñoa

El tour delictual partió cuando el grupo intimidó y agredió a una conductora en Ñuñoa, intersección de Ramón Cruz con Playa Dos, cerca de las 22:50 horas.

Allí, robaron el vehículo, en el que huyeron en dirección oriente, junto a otro móvil en el que ya se desplazaban.

Cuatro menores de edad detenidos tras protagonizar un tour delictual en Santiago

Lo Barnechea y la posterior persecución

Minutos más tarde y en el mismo auto, los antisociales protagonizaron un segundo robo con violencia -intimidando a la víctima para sustraer su vehículo- en la intersección avenida Raúl Labbé con camino San Francisco de Asís, Lo Barnechea.

Cuatro menores de edad detenidos tras protagonizar un tour delictual en Santiago

La denuncia de este hecho llevó al despliegue de un operativo policial, con un helicóptero institucional. Es en este proceso que logran la detección de ambos autos en autopistas concesionadas.

Así, personal especializado recupera el primer vehículo y detiene a uno de los involucrados en San Bernardo. En paralelo, encuentran el segundo vehículo y capturan a otros tres sujetos en Peñalolén.

Cuatro menores de edad detenidos tras protagonizar un tour delictual en Santiago

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia. Todos son chilenos, menores de edad y “mantienen antecedentes policiales previos por delitos similares a los que cometieron” , según explica la teniente Savka Herrera, del departamento SEBV.

La autoridad policial, comenta también que “al momento se encuentran en diligencias investigativas pendientes para lograr la ubicación del vehículo que inicia este tour delictual”.