Nacional

Cuidador de autos recibe disparo en el rostro en el Barrio Yungay: atacante fue detenido

El autor de los disparos, de nacionalidad venezolana, fue interceptado por carabineros, quienes tuvieron que dispararon contra el sujeto luego de que este los apuntara con su arma.

Rodrigo Gómez S. 
Rodrigo Gómez S.

Una balacera ocurrió durante la tarde de este lunes en el Barrio Yungay, comuna de Santiago, donde un hombre adulto de nacionalidad chilena, dedicado al cuidado de vehículos en el sector, resultó herido a bala por un motociclista.

De acuerdo con la información de Carabineros, el hecho se registró alrededor de las 17:20 horas en la intersección de San Pablo con General Bulnes, luego de que, por motivos que serán materia de investigación, un motociclista atacara a disparos al hombre.

Uno de los impactos alcanzó a la víctima en el rostro, a la altura del pómulo, lo que motivó su traslado a un recinto asistencial, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

La situación fue advertida por personal policial que transitaba por el lugar, tras ser alertado por vecinos y transeúntes sobre el hombre herido, quienes también señalaron al autor de los disparos, que huyó del sitio.

El coronel Claudio Pavez, prefecto de la Prefectura Santiago Central, detalló que el sujeto “es detenido a dos cuadras de donde se inicia este procedimiento”, luego de que en su huida chocara con un vehículo.

“Los carabineros que proceden a la detención tuvieron que hacer uso de su arma de servicio en una oportunidad, tan solo un carabinero, toda vez que el sujeto, con la finalidad de ser evitado, apuntó hacia el personal de Carabineros o tuvo la intención de hacerlo sacando su armamento desde el pantalón”, agregó el coronel Pavez.

Producto de lo anterior, el atacante, un sujeto de nacionalidad venezolana y en situación migratoria ilegal, terminó detenido y herido en un muslo, debido al actuar policial. También se recuperó el arma utilizada y municiones que portaba.

Respecto de la dinámica del hecho, el oficial señaló, de manera preliminar, que “lo que dicen algunos testigos es que la persona que fue lesionada por arma de fuego aparca vehículos de manera informal y habría tenido una diferencia con este sujeto, que es el detenido, que lo habría amenazado, que iba a volver con un arma de fuego, le iba a causar lesiones”.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se trasladó hasta el lugar por el homicidio frustrado. El OS-9 de Carabineros trabajará en esclarecer el hecho.

El fiscal ECOH, Francisco Lanas, añadió que “luego de la detención se pudo establecer preliminarmente la dinámica, que consistía en que el imputado efectúa disparos en contra de un local comercial, hiriendo a una persona que se encontraba al interior del mismo”.

“Los motivos preliminares son materia de investigación, pero diría relación con rencillas anteriores y se levanta información por su eventual relación con hechos similares”, afirmó.

Con todo, el persecutor señaló que el arma usada mantenía su número de serie borrado y sería una pistola fabricada por FAMAE, por lo que no se descarta su vinculó con el robo de armamento.

