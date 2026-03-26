Dan de alta a Rodrigo Rojas Vade tras dos semanas de ser encontrado inconsciente

El exconvencional Rodrigo Rojas Vade recibió el alta médica durante la jornada de este jueves, luego de pasar los últimos dos días en el Hospital San José de Melipilla, hasta donde fue trasladado tras presentar una favorable evolución clínica.

Los hechos por los que estuvo internado ocurrieron el pasado jueves 12 de marzo, cuando Rojas fue encontrado inconsciente en un automóvil, a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78 en dirección a Santiago, comuna de Melipilla. Tenía manos y pies amarrados, golpes en la cara, rociado con un líquido que sería diluyente y rayados políticos en los brazos.

Tras ello, fue derivado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y entregó su primera declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI), el viernes 13 de marzo, solo momentos después de recuperar la conciencia, expresando que no recordaba lo que le había pasado.

Al Hospital San José de Melipilla fue trasladado luego de presentar una “mejoría sostenida”. En este recinto confirmaron que, tras dos días de hospitalización, presentó una evolución favorable que terminó con concretar su alta.

Cabe señalar que todavía están pendientes los exámenes toxicológicos que le realizaron las policías tras encontrarlo.