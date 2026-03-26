SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dan de alta a Rodrigo Rojas Vade tras dos semanas de ser encontrado inconsciente

    El exconvecional presentó una evolución favorable, estando dos días internado en el Hospital San José de Melipilla.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Rodrigo Rojas Vade.

    El exconvencional Rodrigo Rojas Vade recibió el alta médica durante la jornada de este jueves, luego de pasar los últimos dos días en el Hospital San José de Melipilla, hasta donde fue trasladado tras presentar una favorable evolución clínica.

    Los hechos por los que estuvo internado ocurrieron el pasado jueves 12 de marzo, cuando Rojas fue encontrado inconsciente en un automóvil, a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78 en dirección a Santiago, comuna de Melipilla. Tenía manos y pies amarrados, golpes en la cara, rociado con un líquido que sería diluyente y rayados políticos en los brazos.

    Tras ello, fue derivado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y entregó su primera declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI), el viernes 13 de marzo, solo momentos después de recuperar la conciencia, expresando que no recordaba lo que le había pasado.

    Al Hospital San José de Melipilla fue trasladado luego de presentar una “mejoría sostenida”. En este recinto confirmaron que, tras dos días de hospitalización, presentó una evolución favorable que terminó con concretar su alta.

    Cabe señalar que todavía están pendientes los exámenes toxicológicos que le realizaron las policías tras encontrarlo.

    Más sobre:Rodrigo Rojas Vade

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Santiago 500 años: una conversación sustentable sobre el futuro de la ciudad

    Trump aplaza hasta el 6 de abril el ultimátum para destruir las centrales eléctricas de Irán

    De Grange se reúne con Amur por implementación de Ley de Emergencia Energética en zonas rurales

    José Mujica, el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo

    Ganancias de Blumar anotan leve alza en 2025 pero enfrenta caída de precios en el salmón

    Abastible, firma ligada al grupo Angelini, proyecta alza de cerca del 10% del gas licuado

    Lo más leído

    1.
    “Es mentira que no había plata”: Parisi arremete contra Kast ante alza histórica en combustibles

    “Es mentira que no había plata”: Parisi arremete contra Kast ante alza histórica en combustibles

    2.
    Marcha de estudiantes contra medidas del gobierno: Metro cerró acceso y Carabineros usó el carro lanza aguas

    Marcha de estudiantes contra medidas del gobierno: Metro cerró acceso y Carabineros usó el carro lanza aguas

    3.
    La Moneda se ilumina de celeste para conmemorar el Día del Niño por Nacer

    La Moneda se ilumina de celeste para conmemorar el Día del Niño por Nacer

    4.
    Gobierno propone reducción de $ 72 mil millones en seguridad y parlamentarios oficialistas acusan “falta de consecuencia”

    Gobierno propone reducción de $ 72 mil millones en seguridad y parlamentarios oficialistas acusan “falta de consecuencia”

    5.
    La reservada cita de la ministra Steinert con Cerna en medio de fuerte tensión con la PDI

    La reservada cita de la ministra Steinert con Cerna en medio de fuerte tensión con la PDI

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Irlanda del Norte en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Irlanda del Norte en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Cabo Verde por el amistoso internacional en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Cabo Verde por el amistoso internacional en TV y streaming

    Santiago 500 años: una conversación sustentable sobre el futuro de la ciudad
    Chile

    Santiago 500 años: una conversación sustentable sobre el futuro de la ciudad

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    De Grange se reúne con Amur por implementación de Ley de Emergencia Energética en zonas rurales

    José Mujica, el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo
    Negocios

    José Mujica, el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo

    Ganancias de Blumar anotan leve alza en 2025 pero enfrenta caída de precios en el salmón

    Abastible, firma ligada al grupo Angelini, proyecta alza de cerca del 10% del gas licuado

    La última declaración que hizo Nicolás Zepeda antes de recibir el veredicto de su tercer juicio
    Tendencias

    La última declaración que hizo Nicolás Zepeda antes de recibir el veredicto de su tercer juicio

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    La Italia de Gattuso salta la primera valla y está a un partido de retornar a la Copa del Mundo
    El Deportivo

    La Italia de Gattuso salta la primera valla y está a un partido de retornar a la Copa del Mundo

    En vivo: Bolivia enfrenta a Surinam por un cupo en la final del repechaje para el Mundial 2026

    El conflicto que enfrenta a la dirigencia de Santiago Wanderers con el plantel campeón de la Copa Libertadores Sub 20

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Ch.ACO 2026 comienza con homenaje a escultor Federico Assler y presencia del ministro Francisco Undurraga
    Cultura y entretención

    Ch.ACO 2026 comienza con homenaje a escultor Federico Assler y presencia del ministro Francisco Undurraga

    Una placa para Enrique Lihn: el homenaje que transforma una imprenta de Providencia en un museo

    Revelan formato de estreno de la serie La Casa de los Espíritus

    Trump aplaza hasta el 6 de abril el ultimátum para destruir las centrales eléctricas de Irán
    Mundo

    Trump aplaza hasta el 6 de abril el ultimátum para destruir las centrales eléctricas de Irán

    El Pentágono desarrollaría opciones militares para un “golpe final” en Irán mientras crece rechazo a la guerra en EE.UU.

    Concluye segunda audiencia y juez de Nueva York rechaza retirar los cargos a Maduro

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha