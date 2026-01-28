SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Dan de baja a tres carabineros de Calama por cohecho

    Desde la institución señalaron que la medida fue adoptada en el marco de una indagatoria que desarrolla el OS-9, bajo la dirección del Ministerio Público y en coordinación con el Departamento de Asuntos Internos.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El carabinero ayuda a ocultar el negocio ilícito en Calama. (Imagen referencial)

    La noche de este martes, desde Carabineros informaron que se dispuso la baja inmediata de tres miembros de la institución, de dotación de la 1ª Comisaría de Calama, por hechos contra la probidad.

    Mediante un comunicado, desde la Zona de Carabineros Antofagasta señalaron que la medida fue adoptada “en el marco de una indagatoria que actualmente desarrolla el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS-9, bajo la dirección del Ministerio Público, y en estrecha coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de la Institución”.

    Los carabineros desvinculados corresponden a un cabo primero y dos cabos segundos, producto de “antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, las cuales estarían vinculadas al delito de cohecho, conductas que habrían afectado a empresas mineras y ferroviarias de la región”.

    Desde la institución señalaron que “este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplicaron con rigor las medidas administrativas correspondientes, frente a estos hechos que vulneraron la legalidad y la probidad”.

