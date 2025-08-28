SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

De autos de lujo a una avioneta: operativo policial deja 41 detenidos y más de $3 mil millones en especies incautadas

Los sujetos fueron detenidos tras un operativo llevado a cabo en varias regiones del país, por la comisión de una serie de delitos económicos y fraudes fiscales.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Un enorme operativo policial llevado a cabo en diferentes regiones del país dejó un total de 41 sujetos detenidos e incautaciones por más de $3.000 millones de pesos, según dieron a conocer por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.

Se trata de un clan familiar el cual se dedicaba al lavado de activos, y que viene realizando una serie de delitos económicos y fraudes fiscales, desde el año 2016.

Hace un año es que comenzó la investigación que derivó en este mega operativo que tuvo por nombre “Operación Imperio” y que permitió que se incautaran especies por un valor de más de $3 mil millones.

Se llevaron a cabo allanamientos en las regiones Metropolitana, de La Araucanía y Los Ríos, y entre los objetos incautados se encuentran varios autos de lujo e incluso una avioneta.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, “Al menos desde el año 2016, una asociación delictiva forjó una manera de subsistencia a través de la comisión de diferentes delitos de carácter económico, pero también de fraudes fiscales, causando un perjuicio enorme a toda la ciudadanía, debilitando las instituciones”.

Según explicó estas 41 personas “van a ser imputadas por delitos reiterados de estafa, de fraudes de seguro, delitos de lavado de activos, más de 3.000 millones de pesos en bienes incautados, lo que incluye inmuebles, incluye una avioneta (...), nos da cuenta, primero, de que la criminalidad compleja en nuestra región existe, pero que existe también la capacidad técnica y humana de desbaratar este tipo de asociaciones delictuales”.

La directora regional del SII, Paulina Pradena, se refirió al modo en que operaban estos sujetos, señalando que presentaban antecedentes falsos con el fin de "burlar, en cierta forma, todo el proceso tributario para poder mostrar una cierta legalidad con estos antecedentes y, de esta forma, poder generar sus ilícitos".

Operativo policial.

En la ocasión, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó el operativo apuntando que " el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de La Araucanía va a cumplir 25 años en esta región, desde que se creó y se inició su funcionamiento el 16 de diciembre del año 2000. Durante esos casi 25 años, este, el que se va a formalizar hoy, es el procedimiento en materia de delitos económicos más grande que se ha desarrollado en este período".

“Por primera vez más de 40 detenidos, miles de millones de pesos defraudados, muy probablemente miles de millones de pesos también de perjuicio fiscal, es decir, en perjuicio de todos los chilenos como consecuencia de la actividad de esta red”, añadió.

En tanto, el director de la PDI, Eduardo Cerna, también destacó el operativo señalando que “demuestra que el ecosistema de seguridad funciona cuando estamos todos preocupados y ocupados y dedicados a llevar adelante procesos investigativos complejos muy vinculantes a que tenemos”.

Según añadió “hay más de 41 personas detenidas con distintos roles en la misma, donde se bancarizó personas que no tenían las condiciones para ser sujetos de crédito, se falsificaron instrumentos públicos, documentos, se usó el sistema que apunta al desarrollo económico en pro de actividades ilícitas, se crean empresas bajo antecedentes falsos, se contratan seguros respecto de lo mismo, en realidad se vulneró el sistema completo con fines delictivos”.

Más sobre:PolicialPDIOperación ImperioFiscalía Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Democracia Viva: Fiscalía interpone recurso para oponerse a solicitud de defensa de reapertura de investigación

Repetto llama a analizar las cifras de empleo más allá de la contingencia y refuerza que no hay una emergencia laboral

CFA alerta sobre nueva sobrestimación de ingresos y advierte por nuevo incumplimiento de la meta fiscal 2025

Sistema frontal: MOP realiza obras preventivas en la Quebrada de Ramón en La Reina

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Servicios

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Democracia Viva: Fiscalía interpone recurso para oponerse a solicitud de defensa de reapertura de investigación
Chile

Democracia Viva: Fiscalía interpone recurso para oponerse a solicitud de defensa de reapertura de investigación

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Sistema frontal: MOP realiza obras preventivas en la Quebrada de Ramón en La Reina

Repetto llama a analizar las cifras de empleo más allá de la contingencia y refuerza que no hay una emergencia laboral
Negocios

Repetto llama a analizar las cifras de empleo más allá de la contingencia y refuerza que no hay una emergencia laboral

CFA alerta sobre nueva sobrestimación de ingresos y advierte por nuevo incumplimiento de la meta fiscal 2025

La economía de Estados Unidos crece más de lo esperado en el segundo trimestre

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto
Tendencias

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos

Nuevo CEO de Movistar amplía la red 5G en Chile y espera “conectar al 50% de la población”

Gabriel Suazo es inscrito por Sevilla y ya puede debutar en la liga española
El Deportivo

Gabriel Suazo es inscrito por Sevilla y ya puede debutar en la liga española

Campeón europeo en los 80 y con Ed Sheeran como bandera: descubriendo al Ipswich Town, el nuevo club de Marcelino Núñez

Hablando en francés y con la número 9: Damián Pizarro arriba a Le Havre para relanzar su carrera

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”
Cultura y entretención

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania
Mundo

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de “mentir” para “desplazar a la fuerza” a la población

El Kremlin responde a las críticas por los últimos ataques sobre Kiev y dice que no se ha acordado ningún alto el fuego aéreo

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional