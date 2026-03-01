SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    El Mandatario anunció un último intento del Ejecutivo para reactivar la iniciativa en el Senado, mientras el proyecto permanece detenido en la Comisión de Educación en medio de recriminaciones cruzadas entre el gobierno y la UDI.

    Por 
    Roberto Martínez
    Presidente Boric Diego Martin / Aton Chile

    El Presidente Gabriel Boric realizó este domingo un nuevo emplazamiento a la oposición para permitir la reactivación del proyecto de Sala Cuna Universal, una de las principales promesas sociales de su administración, cuyo futuro en el Congreso se mantiene incierto a menos de dos semanas del cambio de mando presidencial.

    Mañana haremos un último esfuerzo por sacar adelante el proyecto de Sala Cuna, presentando la propuesta técnicamente consensuada para hacerla realidad”, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que pidió a los sectores opositores no transformar la tramitación en una disputa política.

    Le pido a la oposición que encarecidamente que no vea en esto un gallito con el gobierno, sino un avance para Chile, en especial para las mujeres. De ellos depende que la comisión de educación sesione para avanzar”, sostuvo.

    Las declaraciones del Mandatario ocurren en un contexto legislativo adverso para el Ejecutivo.

    Tanto el proyecto de Sala Cuna Universal como el de Financiamiento a la Educación Superior (FES) -dos de los compromisos estructurales del programa de gobierno- enfrentan un escenario complejo en el Congreso, con crecientes dudas respecto de su viabilidad antes del término del actual período presidencial, que culminará con la asunción del electo mandatario José Antonio Kast, el 11 de marzo.

    Desde el oficialismo reconocen que los márgenes para alcanzar acuerdos con la oposición son estrechos, especialmente considerando que el Ejecutivo busca despachar estas iniciativas durante la última semana previa al cambio de mando.

    En el caso específico de Sala Cuna Universal, la iniciativa permanece estancada en el Senado, luego de que no se citara a sesión de la Comisión de Educación a comienzos de 2026.

    Si bien el proyecto fue aprobado previamente en la Comisión de Trabajo, persisten desacuerdos relevantes en torno a su financiamiento y diseño, lo que ha impedido su avance a la siguiente etapa legislativa.

    La falta de convocatoria de la comisión generó un fuerte cruce político. Desde el gobierno, el Presidente Boric y la ministra vocera Camila Vallejo acusaron a la UDI de incurrir en “maniobras dilatorias” para frenar la discusión del proyecto.

    El foco de las críticas apuntó al presidente de la comisión, el senador Gustavo Sanhueza, quien decidió postergar la votación argumentando su participación en un encuentro internacional en Panamá.

    Desde la oposición, en tanto, Sanhueza respondió que el Ejecutivo otorgó urgencia a la iniciativa dos años después de su ingreso al Senado, cuestionando tanto los plazos como la viabilidad técnica del proyecto. A su vez, sectores opositores han manifestado reparos respecto del impacto fiscal de la propuesta y de su implementación en el sistema de cuidados y empleo femenino.

    Más sobre:Sala Cuna UniversalPresidente BoricOposiciónCambio de mandoUDINacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera entre hinchas de la U. de Chile y Colo Colo deja un muerto y un herido en Estación Central

    Trump advierte que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán y afirma que el mando militar iraní “ha desaparecido”

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Lo más leído

    1.
    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    2.
    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    3.
    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    4.
    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo

    5.
    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo
    Chile

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera entre hinchas de la U. de Chile y Colo Colo deja un muerto y un herido en Estación Central

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis
    El Deportivo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis

    La desazón de Manuel Pellegrini tras el amargo empate entre Betis y Sevilla: “Estamos todos enfadados”

    “En Pedreros te dimos de comer”: el duro recibimiento de los hinchas de Colo Colo para Juan Martín Lucero en el Superclásico

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron
    Mundo

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers