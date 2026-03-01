“De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

El Presidente Gabriel Boric realizó este domingo un nuevo emplazamiento a la oposición para permitir la reactivación del proyecto de Sala Cuna Universal, una de las principales promesas sociales de su administración, cuyo futuro en el Congreso se mantiene incierto a menos de dos semanas del cambio de mando presidencial.

“Mañana haremos un último esfuerzo por sacar adelante el proyecto de Sala Cuna, presentando la propuesta técnicamente consensuada para hacerla realidad”, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que pidió a los sectores opositores no transformar la tramitación en una disputa política.

“Le pido a la oposición que encarecidamente que no vea en esto un gallito con el gobierno, sino un avance para Chile, en especial para las mujeres. De ellos depende que la comisión de educación sesione para avanzar”, sostuvo.

Las declaraciones del Mandatario ocurren en un contexto legislativo adverso para el Ejecutivo.

Tanto el proyecto de Sala Cuna Universal como el de Financiamiento a la Educación Superior (FES) -dos de los compromisos estructurales del programa de gobierno- enfrentan un escenario complejo en el Congreso, con crecientes dudas respecto de su viabilidad antes del término del actual período presidencial, que culminará con la asunción del electo mandatario José Antonio Kast, el 11 de marzo.

Desde el oficialismo reconocen que los márgenes para alcanzar acuerdos con la oposición son estrechos, especialmente considerando que el Ejecutivo busca despachar estas iniciativas durante la última semana previa al cambio de mando.

En el caso específico de Sala Cuna Universal, la iniciativa permanece estancada en el Senado, luego de que no se citara a sesión de la Comisión de Educación a comienzos de 2026.

Si bien el proyecto fue aprobado previamente en la Comisión de Trabajo, persisten desacuerdos relevantes en torno a su financiamiento y diseño, lo que ha impedido su avance a la siguiente etapa legislativa.

La falta de convocatoria de la comisión generó un fuerte cruce político. Desde el gobierno, el Presidente Boric y la ministra vocera Camila Vallejo acusaron a la UDI de incurrir en “maniobras dilatorias” para frenar la discusión del proyecto.

El foco de las críticas apuntó al presidente de la comisión, el senador Gustavo Sanhueza, quien decidió postergar la votación argumentando su participación en un encuentro internacional en Panamá.

Desde la oposición, en tanto, Sanhueza respondió que el Ejecutivo otorgó urgencia a la iniciativa dos años después de su ingreso al Senado, cuestionando tanto los plazos como la viabilidad técnica del proyecto. A su vez, sectores opositores han manifestado reparos respecto del impacto fiscal de la propuesta y de su implementación en el sistema de cuidados y empleo femenino.