Declaran al Estero de Reñaca como humedal urbano

El Estero de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, fue oficialmente reconocido como humedal urbano, sumando así 16,9 hectáreas de superficie protegida.

Con esta declaración, Chile alcanza los 134 humedales urbanos a nivel nacional, 24 de ellos en la Región de Valparaíso, y se convierte en el segundo protegido dentro de la ciudad jardín.

El área alberga especies como la garza grande, garza chica, pidén, huairavo y tagua común, y es un punto de encuentro para actividades comunitarias como la observación de aves y la educación ambiental.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien presentó la noticia acompañada de vecinos y vecinas, destacó que la conservación del patrimonio natural es una prioridad para el gobierno. “Enfrentamos una triple crisis: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Los humedales urbanos son un ejemplo de cómo podemos adaptarnos mejor a eventos extremos, conservar flora y fauna, y proteger espacios de alto valor ambiental y cultural”, señaló.

El seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Álex Galleguillos, valoró el trabajo conjunto entre el ministerio, el municipio y las organizaciones sociales. “Este hito es el primer paso para la protección y recuperación del humedal. La comunidad es clave en su gestión”, afirmó.

Para Esteban Araya, vecino de Reñaca e integrante de la Fundación para la Integración del Patrimonio Natural y Cultural (FiPanCu), el reconocimiento otorga un respaldo legal largamente esperado. “Esperamos que las próximas etapas de manejo y gobernanza sean participativas, incorporando a todos los actores”, expresó.

Con este anuncio, el Estero de Reñaca no solo obtiene resguardo legal, sino que también se consolida como un símbolo de conservación y trabajo colaborativo en la Región de Valparaíso.