SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Declaran al Estero de Reñaca como humedal urbano

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció la protección de este ecosistema. Chile alcanza ahora los 134 humedales urbanos.

Por 
Luis Cerda

El Estero de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, fue oficialmente reconocido como humedal urbano, sumando así 16,9 hectáreas de superficie protegida.

Con esta declaración, Chile alcanza los 134 humedales urbanos a nivel nacional, 24 de ellos en la Región de Valparaíso, y se convierte en el segundo protegido dentro de la ciudad jardín.

El área alberga especies como la garza grande, garza chica, pidén, huairavo y tagua común, y es un punto de encuentro para actividades comunitarias como la observación de aves y la educación ambiental.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien presentó la noticia acompañada de vecinos y vecinas, destacó que la conservación del patrimonio natural es una prioridad para el gobierno. “Enfrentamos una triple crisis: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Los humedales urbanos son un ejemplo de cómo podemos adaptarnos mejor a eventos extremos, conservar flora y fauna, y proteger espacios de alto valor ambiental y cultural”, señaló.

El seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Álex Galleguillos, valoró el trabajo conjunto entre el ministerio, el municipio y las organizaciones sociales. “Este hito es el primer paso para la protección y recuperación del humedal. La comunidad es clave en su gestión”, afirmó.

Para Esteban Araya, vecino de Reñaca e integrante de la Fundación para la Integración del Patrimonio Natural y Cultural (FiPanCu), el reconocimiento otorga un respaldo legal largamente esperado. “Esperamos que las próximas etapas de manejo y gobernanza sean participativas, incorporando a todos los actores”, expresó.

Con este anuncio, el Estero de Reñaca no solo obtiene resguardo legal, sino que también se consolida como un símbolo de conservación y trabajo colaborativo en la Región de Valparaíso.

Más sobre:Estero de Reñaca, Viña del Mar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Partidos del oficialismo y la DC refuerzan llamado a la unidad tras quiebre en las negociaciones por lista única con FRVS y AH

Jeannette Jara suma a Matías Toledo a su comando como coordinador de voluntarios

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH

Del 19 de agosto al 10 de septiembre: Jara anunciará este miércoles su gira nacional tras cambiar estrategia de campaña

Declaran alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

Vodanovic (PS) le baja el perfil a salida de AH y FRVS de pacto electoral: “Las dos listas van a jugar en consonancia”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Declaran al Estero de Reñaca como humedal urbano
Chile

Declaran al Estero de Reñaca como humedal urbano

Partidos del oficialismo y la DC refuerzan llamado a la unidad tras quiebre en las negociaciones por lista única con FRVS y AH

Jeannette Jara suma a Matías Toledo a su comando como coordinador de voluntarios

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo
Negocios

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo

Kast y Matthei prometen fuerte recorte del gasto público y Jara anticipa los tres ejes de su programa

Unidad de crimen organizado del SII presenta denuncia por robo de salmón y prepara nuevas acciones

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing
El Deportivo

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

La UC suspende uno de los eventos previos a la inauguración del Claro Arena

Fernanda Labraña y Antonia Vergara consiguen un triunfal debut en el primer W15 de Santiago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva
Mundo

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos