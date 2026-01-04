Declaran alerta roja en Chonchi por incendio forestal con amenaza a viviendas, personas e infraestructura crítica
La medida, instruida por Senapred, fue previamente modificada de una alerta amarilla, debido al rápido avance del fuego que ha devastado una superficie aproximada de una hectárea de vegetación.
La tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Chonchi, en la Región de Los Lagos, debido al avance de un incendio forestal de rápida propagación, con amenaza inminente a viviendas, personas e infraestructura crítica.
La medida -que fue previamente modificada de una alerta amarilla, que minutos antes se había instruido-, se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
El siniestro que se encuentra en combate en el sector de Nahuiltad, cercano también a la comuna de Castro, en la Isla Grande de Chiloé, y que ya ha devastado una superficie aproximada de una hectárea de vegetación.
En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Castro y Chonchi. Además, efectúan labores un técnico y dos brigadas, además de un helicóptero de la Conaf.
Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.